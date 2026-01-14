Un niño de dos años murió en una colonia de vacaciones: investigan las causas El hecho ocurrió en un jardín maternal que durante el verano también cuida a los menores. Hasta el momento, la Justicia no pudo determinar cuál fue la razón del trágico suceso ocurrido en la localidad tucumana de Yerba Buena. Por + Seguir en







El episodio sucedió en un jardín maternal que en verano funciona como una colonia de vacaciones, en la calle Berutti al 800.

Un niño de dos años de edad murió el pasado martes a la mañana durante su colonia de vacaciones de verano, en la localidad tucumana de Yerba Buena. Hasta el momento, la Justicia no pudo determinar cuál fue la causa de su fallecimiento, pero los primeros indiciones de la investigación indicaron que se habría atragantado con una uva.

El episodio sucedió en un jardín maternal que en verano funciona como una colonia de vacaciones, en la calle Berutti al 800 en la mencionada localidad de la provincia de Tucumán. A partir de las primeras pericias, los investigadores determinaron que el chico estaba comiendo uvas y que se habría atragantado. Ante esta situación, las autoridades de la institución intentaron practicarlo reanimación cardiopulmonar (RCP).

Como el niño no respondía, a continuación fue trasladado al centro de salud municipal Ramón Carrillo donde, finalmente, confirmaron su muerte. Ahora, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter, quien ordenó que se practique la autopsia.

La fiscal asistió al jardín maternal junto a la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales, en representación del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del Ministerio Público Fiscal. Además, la fiscal dispuso el despliegue de peritos de diferentes divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para poder obtener varias evidencias del caso en la institución infantil.