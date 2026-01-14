14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Un niño de dos años murió en una colonia de vacaciones: investigan las causas

El hecho ocurrió en un jardín maternal que durante el verano también cuida a los menores. Hasta el momento, la Justicia no pudo determinar cuál fue la razón del trágico suceso ocurrido en la localidad tucumana de Yerba Buena.

Por
El episodio sucedió en un jardín maternal que en verano funciona como una colonia de vacaciones

El episodio sucedió en un jardín maternal que en verano funciona como una colonia de vacaciones, en la calle Berutti al 800.

Un niño de dos años de edad murió el pasado martes a la mañana durante su colonia de vacaciones de verano, en la localidad tucumana de Yerba Buena. Hasta el momento, la Justicia no pudo determinar cuál fue la causa de su fallecimiento, pero los primeros indiciones de la investigación indicaron que se habría atragantado con una uva.

Gloria viaja en moto doshoras hasta llegar a la escuela, que de lunes a viernes funciona también comohogar para sus 15 alumnos.
Te puede interesar:

Una maestra argentina, entre las 10 mejores del mundo: fue nominada como "mejor docente del planeta"

El episodio sucedió en un jardín maternal que en verano funciona como una colonia de vacaciones, en la calle Berutti al 800 en la mencionada localidad de la provincia de Tucumán. A partir de las primeras pericias, los investigadores determinaron que el chico estaba comiendo uvas y que se habría atragantado. Ante esta situación, las autoridades de la institución intentaron practicarlo reanimación cardiopulmonar (RCP).

Como el niño no respondía, a continuación fue trasladado al centro de salud municipal Ramón Carrillo donde, finalmente, confirmaron su muerte. Ahora, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter, quien ordenó que se practique la autopsia.

La fiscal asistió al jardín maternal junto a la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales, en representación del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del Ministerio Público Fiscal. Además, la fiscal dispuso el despliegue de peritos de diferentes divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para poder obtener varias evidencias del caso en la institución infantil.

Por último, la fiscalía aseguró que se secuestraron diferentes documentos con el objetivo de determinar si el jardín maternal tenía la habilitación necesaria. Además, los investigadores están estudiando las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad para concluir si hubo responsabilidades de los adultos a cargo en el establecimiento.

Noticias relacionadas

Así quedó uno de los ocupantes del UTV.

Volcó un vehículo todoterreno en Costa Esmeralda: hay dos hombres heridos

Laura Esquiver recibió recientemente un diagnóstico que sorprendió a todos

Esta famosa actriz argentina se quedó sin voz y el diagnóstico la dejó perpleja: qué dijeron los médicos

Cómo afrontar el pago de una multa de tránsito: qué descuento puedo obtener y cuándo prescriben

Cuándo prescriben las multas de tránsito en Argentina si pensás pagarlas en 2026

Julio Iglesias, denunciado por abuso sexual.

Los audios que comprometen a Julio Iglesias, tras la denuncia de dos extrabajadoras de sus mansiones

Medía hasta 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas.

Descubrieron en Neuquén una nueva especie de titanosaurio en sorprendente estado de conservación

play

Alerta en Brasil por intoxicaciones masivas: guardias repletas de turistas por gastroenteritis

Rating Cero

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

últimas noticias

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Hace 19 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

Hace 20 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Hace 21 minutos
Joven baleado en Minneapolis perdió la visión de un ojo. 

Minneapolis: tras la muerte de Renee Good, agentes del ICE dispararon a la cara de un manifestante

Hace 42 minutos
play
El Changuito Zeballos erró un penal sobre el final del partido.

Tibio arranque de Boca en el 2026: empató 0-0 con Millonarios en La Bombonera

Hace 48 minutos