Violento ataque en Tucumán: golpeó a un perro que le ladró a su hija y amenazó a su dueña

Un hombre atacó salvajemente a un pequeño perro que le había ladrado a su hija cuando caminaban por el pasillo interno de un edificio. Primero, lo levantó de la correa ahorcándolo, hasta que finalmente le dio un golpe de puño en el cuerpo y lo arrojó varios metros. El hecho sucedió en la provincia de Tucumán y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Todo ocurrió este martes a la mañana en el Barrio Norte de San Miguel de Tucumán. Según las imágenes, el hombre salió del ascensor del edificio junto a una bebé en un coche y una niña. La mayor avanzó por el pasillo y el perro corrió hacia ella ladrándole. Entonces, su padre pateó dos veces al animal.
La dueña del perro, una mujer de unos 70 años, increpó al vecino por la violencia con la que atacó a su mascota. Pero en medio de la discusión, el hombre volvió a arremeter contra el pequeño animal: lo agarró de la correa, lo levantó y, mientras lo trasladaba algunos metros, comenzó a golpearlo con sus puños hasta que finalmente lo arrojó al piso. Según un testigo, también le gritó a la mujer diferentes frases violentas como "Viva Hitler" y "Mueran todos".
Los familiares de la mujer informaron que tuvo que ser internada porque se descompensó al ver cómo el hombre atacaba a su perro. De todos modos, fue dada de alta rápidamente y se encuentra en buen estado de salud, recuperándose en su casa del mal momento vivido. Además, denunció al atacante, tanto por la agresión que sufrió su mascota como por la violencia verbal contra ella. Por último, el consorcio del edificio está evaluando sancionar al vecino.