Violento ataque en Tucumán: golpeó a un perro que le ladró a su hija y amenazó a su dueña

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en el Barrio Norte de San Miguel de Tucumán.

Un hombre atacó salvajemente a un pequeño perro que le había ladrado a su hija cuando caminaban por el pasillo interno de un edificio. Primero, lo levantó de la correa ahorcándolo, hasta que finalmente le dio un golpe de puño en el cuerpo y lo arrojó varios metros. El hecho sucedió en la provincia de Tucumán y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Todo ocurrió este martes a la mañana en el Barrio Norte de San Miguel de Tucumán. Según las imágenes, el hombre salió del ascensor del edificio junto a una bebé en un coche y una niña. La mayor avanzó por el pasillo y el perro corrió hacia ella ladrándole. Entonces, su padre pateó dos veces al animal.

#TUCUMÁN | VIOLENTO EPISODIO EN UN EDIFICIO EN BARRIO NORTE

Un grave hecho ocurrió el domingo en el ingreso de un edificio de calle Santa Fe al 200, cuando un vecino salió con su hija pequeña y se cruzó con una mujer que circulaba con su perro dentro del inmueble.

Un grave hecho ocurrió el domingo en el ingreso de un edificio de calle Santa Fe al 200, cuando un vecino salió con su hija pequeña y se cruzó con una mujer que circulaba con su perro dentro del inmueble. El… pic.twitter.com/9guPOyVHS5 — Tucumán Digital (@Tucuman_Digital) January 13, 2026 La dueña del perro, una mujer de unos 70 años, increpó al vecino por la violencia con la que atacó a su mascota. Pero en medio de la discusión, el hombre volvió a arremeter contra el pequeño animal: lo agarró de la correa, lo levantó y, mientras lo trasladaba algunos metros, comenzó a golpearlo con sus puños hasta que finalmente lo arrojó al piso. Según un testigo, también le gritó a la mujer diferentes frases violentas como "Viva Hitler" y "Mueran todos".