Un joven argentino reveló con cuánto dinero es necesario mudarse a España y fue viral

El clip está acompañado con la leyenda: "¿Con cuanto dinero emigrar??? Es una pregunta difícil de responder, pero ahí les va mi respuesta!!"

Sasha tik tok

El video viral del joven argentino que contó cuál es la cantidad de dinero necesaria para mudarte a España

Para Sasha dar una respuesta objetiva a esa pregunta es muy complejo. "Cada historia personal es completamente diferente y hay personas que migraron con tan solo 500 euros obteniendo resultados óptimos”, explica el influencer. En este sentido, agrega que a muchos viajeros también les fue muy mal por irse con poco dinero.

A pesar de ello, el muchacho que vive en piso español, siempre aconseja ahorrar lo máximo posible antes de tomar la decisión de subirse a un avión hacia nuevos lugares de residencia.

También, le dice a sus seguidores que se muden con la mayor cantidad de dinero posible: “si tienen 2.000 vengan con 2.000 y si tienen 4.000 no vengan con 2.000, vengan con 4.000; y si tienen 8.000, 8.000".

El internauta que ademas cuenta con un usuario de Instagram seguido por casi 5 mil followers, insiste en que más allá del monto financiero exacto, lo realmente importante es que los migrantes cuenten con todos los ahorros obtenidos "porque es mejor que sobre y no que falte".

No obstante, al final del explicativo post el sudamericano en tierra europea brinda la cifra mínima económica que recomienda tener antes de migrar: "Dentro de lo que valen los alquileres y los gastos, más o menos por lo que yo gasto y veo en la calle, no menos de 1.500 o 2.000 por persona (por mes) porque realmente se puede economizar mucho, pero es muy fácil gastar dinero".

Numerosos argentinos reaccionaron al vídeo y muchos de ellos han vivido la experiencia de emigrar a Europa en sus propias vidas. La publicación consiguió más de 1200 me gusta en la plataforma y más de 70 comentarios. Entre los que se destacan: "Más que el dinero, es el trabajo, sin papeles va a ser complicado encontrarlo. Por mucho dinero que traigan, todo se acaba", "Ey, eres el tío más ecuánime que e visto , para mí atinas casi todo", "Yo llegue con 300 dólares y ya pasaron 5 años, "Soy español, creo que lo más importante es conocer a alguien que te pueda ayudar al principio, te pueda ofrecer alojamiento gratis un tiempo, "Importante es ir a ciudades económicas donde el dinero rinda más. 2000€ en Madrid o 2000€ en Albacete no son lo mismo", "Yo me fui el 2003 a Andorra con 1200 euros pero con recomendaciones del centro de ski en Chile dónde trabajaba en 5 días encontré trabajo después me fui a Barcelona y en dos semanas encontré trabajo", "Que interesante me gustas mucho tu orientación", "Es una lotería, depende de la suerte que tengas, te puede sentar bien el país o mal, yo tuve mucha suerte desde que bajé del avión, llevo 15 años".