Un joven argentino es viral en las redes por su parecido idéntico a Brad Pitt

El argentino que es idéntico a Brad Pitt y se volvió viral en las redes

En una de los cortos vídeos de la plataforma china, el joven expresó: "La verdad que no es fácil ser parecido a Brad Pitt, pero bueno gracias por todos los mensajes".

Aunque muchos tiktokers pusieron en tela de juicio su parecido, él siguió consiguiendo likes y su cuenta de Tik Tok llegó a los 17 mil seguidores. Lo real es que más allá de que se tratase de un efecto, el influencer posee rasgos similares al protagonista de “Conoces Joe Black”, “Troya”, "Érase una vez en... Hollywood", "Thelma and Louise" y "El club de la pelea", entre muchos otros films.

El actor de 56 años es considerado uno de los hombres más atractivos del mundo y consiguió su primer premio Oscar en el 2020 por su actuación en "Once Upon a Time in Hollywood".

Si bien muchos usuarios lo celebraron por los rasgos similares, otros lo compararon con el conocido actor argentino, Mariano Martínez. “Es el clon de Brad Pitt”, “Tuve que ver el video varias veces porque no podía creer el parecido” y “Es Benjamin Button”, fueron algunas de las opiniones que se podían leer en la publicación.