La SIDE confirmó que recibió más de 40.000 solicitudes para su inédita búsqueda de agentes

El organismo de inteligencia mantendrá abierta la inscripción digital hasta el próximo 30 de noviembre. Los aspirantes afrontarán un proceso de selección riguroso con exámenes generales, chequeos médicos, pruebas psicológicas y formación académica.

"Buscamos a los mejores": el afiche de la curiosa convocatoria de la SIDE.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó este miércoles la recepción de más de 40.000 solicitudes en las primeras 24 horas de su inédita convocatoria pública para incorporar nuevos miembros al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

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El organismo de inteligencia estatal mantendrá habilitada la inscripción virtual a través de su sitio web oficial hasta el próximo lunes 30 de noviembre . A partir de esa fecha, las autoridades darán inicio formal al proceso de evaluación técnica para cubrir los puestos disponibles.

La masiva respuesta ciudadana superó las expectativas oficiales a pesar de las estrictas advertencias institucionales sobre los riesgos inherentes al puesto. El organismo remarcó la exigencia en un comunicado oficial: "Es mucho trabajo, no hay horarios, la exigencia es extrema y el riesgo es real" .

Las autoridades de la central de inteligencia valoraron la alta concurrencia de postulantes en sus canales oficiales de comunicación. Al respecto afirmaron: "En tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina. Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores" .

Los aspirantes a la fuerza deben poseer la ciudadanía argentina y contar con el título secundario completo . Además, la postulación requiere plena disponibilidad de residencia o traslado permanente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proceso de admisión incluye exámenes de salud, antecedentes de seguridad y evaluaciones psicológicas y físicas. Los candidatos con mejores calificaciones accederán a la vacante formal tras aprobar el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó que la iniciativa busca consolidar un modelo basado en "el mérito y la transparencia". El funcionario afirmó que "el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados".

Cómo es el trámite de inscripción para postularse como agente de la SIDE

El trámite inicial exige completar un formulario digital dentro del plazo fijado para la primera fase. Quienes superen ese filtro técnico rendirán un examen online de conocimientos generales previo a los test presenciales.

Las etapas finales del concurso público contemplan la formación académica obligatoria en la central de inteligencia. El desempeño final y la disponibilidad de vacantes determinarán la incorporación definitiva de los agentes a la carrera profesional.