21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Misterio en La Plata: encuentran huesos humanos en el patio de una vivienda

El inquilino de la casa advirtió la presencia de un cráneo y otros restos óseos mientras cortaba el pasto. Los investigadores suponen que podría tratarse de material de estudio abandonado por antiguos inquilinos que eran estudiantes de Medicina.

Por
El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en la calle 150

El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en la calle 150, entre 57 y 58.

Un vecino de la localidad de Los Hornos halló restos óseos en el patio de su vivienda realizaba tareas de mantenimiento este sábado. El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en la calle 150, entre 57 y 58, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía Bonaerense tras un llamado al 911.

detuvieron a un hombre que tenia mas de 200 animales en peligro de extincion para vender en redes sociales
Te puede interesar:

Detuvieron a un hombre que tenía más de 200 animales en peligro de extinción para vender en redes sociales

El descubrimiento ocurrió cuando el inquilino del domicilio, un hombre de 50 años, se encontraba cortando el pasto. Según relató a los efectivos policiales, advirtió la presencia de un cráneo humano que sobresalía de la superficie del terreno, momento en el que interrumpió su labor para dar aviso a las autoridades.

El denunciante, quien reside en la vivienda desde hace aproximadamente un año, brindó detalles sobre la ocupación previa del inmueble. Tras el cotejo de las escrituras y contratos, los uniformados confirmaron que el domicilio había sido alquilado anteriormente por un grupo de estudiantes de Medicina.

A raíz de este antecedente, los investigadores analizan como principal hipótesis que los huesos hayan sido abandonados por los antiguos inquilinos, quienes podrían haberlos utilizado como material de estudio. No obstante, las autoridades no descartan otras líneas investigativas hasta que finalicen las pericias de rigor.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que procedió a perimetrar el patio para realizar una excavación controlada. Los peritos lograron retirar tanto el cráneo como otras piezas óseas adicionales, las cuales fueron derivadas a un laboratorio forense para determinar su origen y antigüedad.

La causa se encuentra bajo las instrucciones de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de La Plata. El magistrado interviniente espera los resultados de los análisis biológicos para confirmar si se trata de material de estudio o si el hallazgo requiere una investigación de índole criminal.

Noticias relacionadas

Un equipo especial que trabajó durante tres días consecutivos en el retiro de los desechos y la desinfección total del ambiente.

Un gamer chino se encerró durante dos años en la habitación de un hotel y al retirarse dejó montañas de basura

La mujer y su hija asesinadas en San Luis.

La conmovedora despedida de la familia de la madre y su hija asesinadas en San Luis: "Que esto no quede así"

La parrilla con forma de féretro.

El asado de fin de año en una fábrica de ataúdes que causó furor en redes sociales

El animal atacó a su propio dueño en el momento en que este se disponía a atender un quiosco en su vivienda.

Un Pitbull murió asfixiado por un grupo de vecinos que lo amordazaron para frenar un ataque

Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.

Tenía sexo con una mujer en su auto y le disparó a un hombre que los interrumpió

Una oficial de policía fue atacada por un delincuente en Balvanera.

Video: así un delincuente atacó a una oficial de policía para robarle su arma reglamentaria en Balvanera

Rating Cero

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Julieta Rossi y Agustín Monzón.
play

El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

La historia gira en torno a una serie de asesinatos conectados con una organización secreta llamada Los Siete Esferas.
play

La nueva serie de Netflix basada en Agatha Cristie: cuándo se estrenará

La cantante afronta los rumores de diferentes amores.

¿Cazzu en pareja? Con quién estaría la cantante

últimas noticias

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Hace 14 minutos
Detuvieron a un hombre que tenía más de 200 animales en peligro de extinción para vender en redes sociales

Detuvieron a un hombre que tenía más de 200 animales en peligro de extinción para vender en redes sociales

Hace 17 minutos
Javier Milei respaldó la reforma laboral.

El Presidente defendió la reforma laboral: "No le quita derechos a nadie, sino que los da"

Hace 35 minutos
Franco Colapinto en la Bombonera.

La promesa de Franco Colapinto sobre Boca y la Fórmula 1: "Cuando haga mi primer podio..."

Hace 42 minutos
Máxima tensión entre la Casa Rosada y la AFA.

La respuesta de Javier Milei cuando le preguntaron si Chiqui Tapia y Pablo Toviggino deben ser investigados

Hace 58 minutos