Misterio en La Plata: encuentran huesos humanos en el patio de una vivienda El inquilino de la casa advirtió la presencia de un cráneo y otros restos óseos mientras cortaba el pasto. Los investigadores suponen que podría tratarse de material de estudio abandonado por antiguos inquilinos que eran estudiantes de Medicina.







El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en la calle 150, entre 57 y 58.

Un vecino de la localidad de Los Hornos halló restos óseos en el patio de su vivienda realizaba tareas de mantenimiento este sábado. El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en la calle 150, entre 57 y 58, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía Bonaerense tras un llamado al 911.

El descubrimiento ocurrió cuando el inquilino del domicilio, un hombre de 50 años, se encontraba cortando el pasto. Según relató a los efectivos policiales, advirtió la presencia de un cráneo humano que sobresalía de la superficie del terreno, momento en el que interrumpió su labor para dar aviso a las autoridades.

El denunciante, quien reside en la vivienda desde hace aproximadamente un año, brindó detalles sobre la ocupación previa del inmueble. Tras el cotejo de las escrituras y contratos, los uniformados confirmaron que el domicilio había sido alquilado anteriormente por un grupo de estudiantes de Medicina.

A raíz de este antecedente, los investigadores analizan como principal hipótesis que los huesos hayan sido abandonados por los antiguos inquilinos, quienes podrían haberlos utilizado como material de estudio. No obstante, las autoridades no descartan otras líneas investigativas hasta que finalicen las pericias de rigor.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que procedió a perimetrar el patio para realizar una excavación controlada. Los peritos lograron retirar tanto el cráneo como otras piezas óseas adicionales, las cuales fueron derivadas a un laboratorio forense para determinar su origen y antigüedad.