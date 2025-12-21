21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un gamer chino se encerró durante dos años en la habitación de un hotel y al retirarse dejó montañas de basura

El joven se alimentó a base de delivery durante su estadía. Bolsas, envases de comida rápida y desechos plásticos se extendían por todos los rincones, incluyendo el área del baño, generando un ambiente de extrema insalubridad y riesgo biológico.

Por
Un equipo especial que trabajó durante tres días consecutivos en el retiro de los desechos y la desinfección total del ambiente.

Un equipo especial que trabajó durante tres días consecutivos en el retiro de los desechos y la desinfección total del ambiente.

Un gamer chino se encerró durante dos años en la habitación de un hotel, durante los que subsistió a base de delivery. Al abandonar las instalaciones, el personal del establecimiento descubrió una acumulación masiva de residuos que cubría la totalidad de la superficie.

detuvieron a un hombre que tenia mas de 200 animales en peligro de extincion para vender en redes sociales
Te puede interesar:

Detuvieron a un hombre que tenía más de 200 animales en peligro de extinción para vender en redes sociales

Bolsas, envases de comida rápida y desechos plásticos se extendían por todos los rincones, incluyendo el área del baño, generando un ambiente de extrema insalubridad y riesgo biológico.

La administración calificó la situación como un desafío sanitario sin precedentes debido al olor nauseabundo y al deterioro del espacio. El grado de suciedad acumulada durante 24 meses imposibilitó el uso inmediato de la habitación, requiriendo una intervención logística y de limpieza profunda fuera de los protocolos estándar.

Para sanear el lugar, se asignó un equipo especial que trabajó durante tres días consecutivos en el retiro de los desechos y la desinfección total del ambiente. El proceso fue necesario para devolver la habitación a condiciones mínimas de habitabilidad tras el prolongado periodo de abandono higiénico por parte del inquilino.

Embed

La difusión de las imágenes del cuarto generó un intenso debate en redes sociales sobre las consecuencias del aislamiento extremo y el uso problemático de videojuegos. Los usuarios manifestaron su preocupación por la salud mental del joven y la aparente falta de supervisión del personal del hotel durante el bienio que duró el encierro.

Hasta el momento, la identidad del implicado se mantiene bajo reserva y no se ha confirmado si la empresa hotelera iniciará acciones legales por los daños materiales ocasionados.

Noticias relacionadas

El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en la calle 150, entre 57 y 58.

Misterio en La Plata: encuentran huesos humanos en el patio de una vivienda

La mujer y su hija asesinadas en San Luis.

La conmovedora despedida de la familia de la madre y su hija asesinadas en San Luis: "Que esto no quede así"

La parrilla con forma de féretro.

El asado de fin de año en una fábrica de ataúdes que causó furor en redes sociales

El animal atacó a su propio dueño en el momento en que este se disponía a atender un quiosco en su vivienda.

Un Pitbull murió asfixiado por un grupo de vecinos que lo amordazaron para frenar un ataque

Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.

Tenía sexo con una mujer en su auto y le disparó a un hombre que los interrumpió

Una oficial de policía fue atacada por un delincuente en Balvanera.

Video: así un delincuente atacó a una oficial de policía para robarle su arma reglamentaria en Balvanera

Rating Cero

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Julieta Rossi y Agustín Monzón.
play

El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

La historia gira en torno a una serie de asesinatos conectados con una organización secreta llamada Los Siete Esferas.
play

La nueva serie de Netflix basada en Agatha Cristie: cuándo se estrenará

La cantante afronta los rumores de diferentes amores.

¿Cazzu en pareja? Con quién estaría la cantante

últimas noticias

La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

CFK continúa internada: no hubo parte médico, pero su entorno asegura que "está bien"

Hace 11 minutos
Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Hace 29 minutos
Detuvieron a un hombre que tenía más de 200 animales en peligro de extinción para vender en redes sociales

Detuvieron a un hombre que tenía más de 200 animales en peligro de extinción para vender en redes sociales

Hace 32 minutos
Javier Milei respaldó la reforma laboral.

El Presidente defendió la reforma laboral: "No le quita derechos a nadie, sino que los da"

Hace 50 minutos
Franco Colapinto en la Bombonera.

La promesa de Franco Colapinto sobre Boca y la Fórmula 1: "Cuando haga mi primer podio..."

Hace 57 minutos