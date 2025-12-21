Un gamer chino se encerró durante dos años en la habitación de un hotel y al retirarse dejó montañas de basura El joven se alimentó a base de delivery durante su estadía. Bolsas, envases de comida rápida y desechos plásticos se extendían por todos los rincones, incluyendo el área del baño, generando un ambiente de extrema insalubridad y riesgo biológico. Por + Seguir en







Un equipo especial que trabajó durante tres días consecutivos en el retiro de los desechos y la desinfección total del ambiente.

Un gamer chino se encerró durante dos años en la habitación de un hotel, durante los que subsistió a base de delivery. Al abandonar las instalaciones, el personal del establecimiento descubrió una acumulación masiva de residuos que cubría la totalidad de la superficie.

Bolsas, envases de comida rápida y desechos plásticos se extendían por todos los rincones, incluyendo el área del baño, generando un ambiente de extrema insalubridad y riesgo biológico.

La administración calificó la situación como un desafío sanitario sin precedentes debido al olor nauseabundo y al deterioro del espacio. El grado de suciedad acumulada durante 24 meses imposibilitó el uso inmediato de la habitación, requiriendo una intervención logística y de limpieza profunda fuera de los protocolos estándar.

Para sanear el lugar, se asignó un equipo especial que trabajó durante tres días consecutivos en el retiro de los desechos y la desinfección total del ambiente. El proceso fue necesario para devolver la habitación a condiciones mínimas de habitabilidad tras el prolongado periodo de abandono higiénico por parte del inquilino.

Embed | Un gamer chino se encerró en una habitación de hotel durante dos años sin salir: vivía a base de delivery y así encontraron su habitación a su salida. pic.twitter.com/jmuw2O5jA5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 21, 2025 La difusión de las imágenes del cuarto generó un intenso debate en redes sociales sobre las consecuencias del aislamiento extremo y el uso problemático de videojuegos. Los usuarios manifestaron su preocupación por la salud mental del joven y la aparente falta de supervisión del personal del hotel durante el bienio que duró el encierro.