5 de mayo de 2026 Inicio
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Levantó la persiana de un bodegón y se robó el dinero de la caja registradora

El hecho ocurrió en Mar del Plata. El asaltante se llevó $100.000. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el local.

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Así quedó la persiana metálica del local gatronómico.

Así quedó la persiana metálica del local gatronómico.

Un delincuente robó $100.000 de la caja registradora de un bodegón en Mar del Plata, ubicado en la intersección de las calles Talcahuano y Solís, tras levantar la persiana metálica del frente del local pasada la medianoche del domingo.

Tony Janzen Valverde Victoriano rechazóvínculos con los asesinatos. 
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El veloz accionar del individuo en el interior del establecimiento gastronómico quedó documentado de forma clara por las cámaras de seguridad instaladas en el local.

Las imágenes del circuito cerrado, compartidas por el dueño del comercio al diario La Capital, exhiben los escasos minutos que necesitó el sujeto para concretar la sustracción del dinero en efectivo.

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Frente a este ataque a su patrimonio, el propietario del negocio manifestó un profundo malestar por la constante reiteración de episodios delictivos similares en ese sector.

"Esto pasa todos los días en un local distinto de Talcahuano", denunció la víctima del asalto, para luego asegurar con resignación: "Es terrible, esto es tierra de nadie".

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