Desaparición del niño N: el gobierno de Corrientes advirtió que el abogado José Codazzi "tendrá que responder ante la Justicia"

El ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, sostuvo que fue posible hallar al menor gracias a un "gran operativo de todas las fuerzas". El padre y su abogado quedaron detenidos.

El ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, Adán Gaya , afirmó que la desaparición del niño N "fue un hecho de violencia" y sostuvo que fue posible hallar al menor de 6 años gracias a un "gran operativo de todas las fuerzas". Por el hecho quedaron detenidos su padre y el abogado.

En diálogo con la prensa, Gaya se refirió a la detención del abogado José Fernández Codazzi , quien representa al padre del niño y está acusado de haber facilitado el hecho. "Codazzi tendrá que responder ante la Justicia por los hechos. Nosotros hacemos el trabajo. El trabajo es de prevención y llevar adelante esta investigación, como lo hemos hecho", expresó.

En tal sentido, remarcó el amplio operativo en el marco del caso: "Es una situación aberrante, que nos tuvo 39 horas ante la desaparición. Fue un hecho de violencia. Hay que seguir trabajando en este camino y dar tranquilidad a los correntinos. También expreso el saludo del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Se dedicaron estas horas para llevar a los resultados que obtuvimos. Hay que garantizar la seguridad de los correntinos".

También hizo alusión a las características del suceso. "Estamos ante un hecho de violencia vicaria, que ocurre cuando los progenitores utilizan a sus hijos para ejercer violencia a sus esposas, razón por la cual tomamos conocimiento y trabajamos en consecuencia con todo lo que significa. Llegamos al objetivo. Encontramos al autor de tentativa homicidio, que es el padre", expresó.

En tanto, Gaya destacó el estado del niño N: "El niño se encuentra en perfecto estado de salud. Ya está con su mamá y el fiscal dispuso que se lo lleve al área de pediatría del Hospital San Roque para su control. La persona detenida ya está a disposición de la Justicia".

En este marco, el ministro de Seguridad correntino recordó la desaparición de Loan Danilo Peña, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024. "Lo de Loan sigue doliendo y seguirá doliendo hasta que aparezca. El juicio está por comenzar y las personas involucradas tendrán que responder", marcó.

El jefe de la Policía de Corrientes destacó la detención de José Fernández Codazzi

Por su parte, el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, detalló el arresto de Codazzi: "El doctor Codazzi está detenido y a disposición de la Justicia. El dueño del campo hizo un llamado a la Policía rural y dijo que a unos 500 metros del casco de la estancia divisó a una persona desconocida, aparentemente con un menor. Por este motivo, se tomaron los recaudos para llegar a ese sector y se detuvo a la persona, que sería el papá".

"El arma no se encontró, sino el celular y otras pertenencias personales. Codazzi vive en una casa a 15 o 20 metros del lugar que alquila el papá del menor", añadió.