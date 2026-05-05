5 de mayo de 2026 Inicio
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Quién es José Codazzi, el abogado detenido por la desaparición del nene en Corrientes y su conexión con el caso Loan Peña

El letrado reconoció haber ayudado a Josías Santos Regis a intentar fugarse con el pequeño de 6 años en Goya. Su nombre apareció en la Justicia correntina por haber sido el defensor de Bernardino Antonio Benítez en la causa del niño que aún no hay noticias desde 2024.

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N.S.R había sido visto por última vez el 3 de mayo cuando se lo llevó su padre.

Tras la aparición con vida del nene N desaparecido en Corrientes, quedó detenido su padre por secuestro y el abogado José Fernández Codazzi, letrado que también tiene conexión en el caso de Loan Peña, quien todavía lleva más de 600 días desaparecido.

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El letrado fue detenido el lunes por la noche, por orden del fiscal Javier Mosquera, luego de haber declarado y reconocido que trasladó en su camioneta particular a N.S.R y a su papá, Josias Santos Regis, hasta la localidad de San Isidro, en Goya.

Sin embargo, el nombre del profesional apareció en la Justicia correntina por haber sido defensor de Bernardino Antonio Benítez en el caso de Loan Peña, desaparecido en junio de 2024 y fue quien trasladó a Laudelina Peña, tía del niño y actualmente acusada, desde 9 de Julio hasta la ciudad de Corrientes para que declare en el fuero provincial sobre que la desaparición de su sobrino estaba relacionada a un accidente automovilístico protagonizado por el matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Noticia en desarrollo.-

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