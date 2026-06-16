16 de junio de 2026 Inicio
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Comienza el juicio por Loan, a dos años de la desaparición del niño

La audiencia tendrá lugar en Corrientes, donde la Fiscalía sostiene que Loan Danilo Peña fue sustraído en contra de su voluntad y sigue con vida. El juicio se extenderá por seis meses y buscará desentramar el caso que tiene en vilo a la provincia.

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Comienza el juicio por el caso Loan.

Comienza el juicio por el caso Loan.

A dos años del hecho que conmocionó al país, este martes comienza en Corrientes el juicio oral por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. El proceso buscará determinar las responsabilidades de los 17 imputados en la causa y arrojar luz sobre el destino del niño, cuyo paradero sigue siendo un misterio desde junio de 2024.

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La jornada inaugural está programada para las 9:00, dando inicio a una serie de audiencias que continuarán el miércoles 17 y el jueves 18 de junio. Posteriormente, el debate adoptará una modalidad de encuentros semanales (los miércoles y jueves). Aunque este esquema recibió críticas por la posible extensión de los plazos, la organización señaló que era la única alternativa viable para poner en marcha el proceso sin más dilaciones.

Las audiencias se desarrollarán bajo un estricto operativo de seguridad en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la capital correntina. El Tribunal Oral Federal a cargo estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco.

Un expediente masivo y la hipótesis de la fiscalía

El juicio llega a los tribunales con una causa de enorme volumen, resultado de la unificación de diversos expedientes que hoy suman más de 90 cuerpos y cerca de 900 páginas de evidencia.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal (localidad de 9 de Julio, Corrientes) durante un almuerzo familiar. En declaraciones a A24, la fiscal general Tamara Pourcel fue contundente al asegurar que el menor “no se perdió ni se alejó por sus propios medios, sino que lo sustrajeron de la custodia de su padre ese día”. Para la fiscalía, el caso responde a una lógica de crimen organizado y planificación, bajo una clara coautoría entre los principales detenidos.

Consultada sobre la posibilidad de encontrarlo, Pourcel afirmó: “Puede estar con vida, no descartamos ninguna hipótesis”. Además, mostró su expectativa respecto al comportamiento de los acusados en el estrado: “Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan”.

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio

Las pruebas clave de la "Zona Cero"

La acusación se apoya fuertemente en los resultados de las pericias y las inspecciones en el terreno: Perros rastreadores marcaron de forma positiva el rastro de Loan en la camioneta del matrimonio Pérez-Caillava y, posteriormente, en un Ford Ka rojo vinculado a la investigación.

Por otro lado, el cruces de llamadas e inconsistencias en las declaraciones sitúan los movimientos de los principales sospechosos en la franja horaria crítica.

Otro de los datos determinantes tiene que ver con el calzado del menor que fue encontrado en la zona del naranjal. La fiscalía sostiene que, por la distancia y las condiciones del terreno, es imposible que el nene hubiera llegado hasta allí por sus propios medios, lo que refuerza la teoría de una sustracción planificada.

Caso Loan: uno por uno, todos los imputados

El armado penal divide a los acusados en dos grandes bloques:

1. El núcleo principal: siete acusados de sustracción y ocultamiento

  • Laudelina Peña: Tía paterna de Loan. Investigada como una de las figuras centrales tras haber cambiado su versión de los hechos en reiteradas ocasiones.

  • Bernardino Antonio Benítez: Tío político del menor. Se lo señala por haber llevado a Loan hacia el naranjal, donde se le perdió el rastro entre las 14:20 y las 14:30.

  • Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi: Amigos de la abuela de Loan. Estuvieron en el almuerzo y en la caminata al naranjal; presentan severas contradicciones sobre el recorrido.

  • María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez: El matrimonio exfuncionario y militar está bajo la lupa como los presuntos receptores del niño, fuertemente incriminados por los rastros de olor en sus vehículos y sus llamadas telefónicas.

  • Walter Adrián Maciel: Excomisario de 9 de Julio. Está imputado como partícipe necesario, acusado de desviar la investigación y cometer graves irregularidades en los primeros rastrillajes de búsqueda.

2. El bloque de encubrimiento y entorpecimiento: 10 imputados

En una investigación paralela, también serán juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. A todos se los acusa de diversos delitos orientados a desviar la investigación y obstruir el accionar de la Justicia.

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