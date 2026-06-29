Un hombre dio positivo de alcoholemia en Trelew y culpó a un remedio: tenía 2,06 de alcohol en sangre Un hombre de 69 años fue retenido por un control de tránsito en la ciudad chubutense y deberá pagar una multa millonaria tras dar positivo de alcoholemia mientras conducía su vehículo. Por Agregar C5N en









Trelew: dio 2,06 de alcohol en sangre y culpó a un remedio” (imagen creada con Gemini)

Un hombre de 69 años deberá pagar una multa millonaria y enfrentar la inhabilitación de su licencia tras dar positivo de alcoholemia en un control de tránsito en la ciudad de Trelew. Su excusa resultó tan insólita como inesperada para los agentes: "tomé un remedio", se excusó pero tenía 2,06 de alcohol en sangre según el test.

En la madrugada del sábado 27 de junio, el conductor fue interceptado por un operativo de tránsito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la ciudad chubutense de Trelew. De acuerdo a los agentes, el hombre aseguró que había tomado un "remedio". Pero, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del máximo permitido.

Durante el procedimiento, el hombre sopló la pipeta y el alcoholímetro fue contundente. "Alcoholemia positiva y punitiva" dijo el agente que le retuvo la licencia. Todo el episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

El infractor de 69 años deberá pagar una multa de más de 5 millones de pesos y no podrá manejar. Asimismo, para recuperar su licencia tendrá que hacer un curso teórico.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que conducir con alcohol en sangre aumenta mucho el riesgo de accidentes y pone en peligro a todos en la calle. Por eso, las autoridades refuerzan los controles y las medidas de prevención.

La ley de Alcohol Cero rige en la provincia del Chubut desde 2020 con la sanción de la normativa provincial, al tiempo que se adhirió formalmente a la Ley Nacional de Tránsito, con el 70% de los municipios que se sumaron a la prohibición total.