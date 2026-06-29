29 de junio de 2026 Inicio
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Jornada negra para los argentinos en el debut de Wimbledon: cinco tenistas quedaron eliminados

Sebastián Báez, Thiago Agustín Tirante, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti y Juan Manuel Cerúndolo fueron derrotados sobre el césped de Londres en la jornada inicial del torneo de tenis más antiguo del mundo.

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Sebastián Báez cayó frente al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets.

Sebastián Báez cayó frente al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets.

La legión argentina de tenis sufrió este lunes una jornada negra en el torneo de Wimbledon, en Londres, luego de que sus cinco representantes quedaran eliminados en la primera ronda del cuadro principal sobre la superficie de césped.

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Sebastián Báez protagonizó el encuentro más extenso del día en su debut absoluto en el torneo británico. El tenista bonaerense cayó frente al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets con un marcador de 1-6, 6-7, 6-4, 6-2 y 5-7.

Por su parte, Thiago Agustín Tirante tampoco logró avanzar en su estreno en la Catedral del tenis. El jugador platense se despidió de la competencia tras perder ante el húngaro Fabian Marozsan en tres parciales por 5-7, 3-6 y 4-6.

La mayor frustración de la jornada la vivió Camilo Ugo Carabelli, quien debió abandonar su partido por severas molestias físicas. El argentino aventajaba por dos sets a cero al español Dani Mérida, pero el dolor obligó a su retiro cuando el europeo lideraba el cuarto parcial por 4-6, 3-6, 6-2 y 3-0.

Marco Trungelliti disputó un reñido partido ante el gigante estadounidense Martin Damm, caracterizado por la paridad en los saques. El santiagueño batalló hasta el límite, pero cedió la victoria definitiva en cuatro definiciones por tie-break: 6-7, 7-6, 6-7 y 6-7.

Finalmente, Juan Manuel Cerúndolo cerró la racha negativa al caer frente al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-4, 6-4 y 7-6. Con estos resultados adversos, las expectativas del tenis local se concentran ahora en los restantes tenistas argentinos que debutarán en las próximas horas.

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