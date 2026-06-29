La llamativa confesión de Guillermo Coppola sobre su vida sentimental a los 77 años

El exagente de futbolistas sorprendió al revelar su particular forma de entender los vínculos, el amor y las relaciones personales.

Guillermo Coppola , el histórico representante de Diego Maradona y una de las figuras más reconocidas del mundo del fútbol argentino y el espectáculo, volvió a sorprender con una declaración íntima sobre su vida sentimental. A los 77 años , el empresario decidió hablar sin filtros sobre su manera de relacionarse, sus experiencias amorosas y los límites que, según su propia mirada, muchas veces se vuelven difíciles de marcar entre la amistad y el amor.

Su frase más comentada fue directa: “Nunca tuve amigas mujeres, siempre terminé involucrado” . Una confesión que rápidamente generó repercusión por la sinceridad con la que describió su historia personal.

La declaración surgió durante una entrevista en la que Coppola repasó distintos capítulos de su vida, desde sus años de máxima exposición pública hasta sus vínculos más personales. El exrepresentante explicó que, a lo largo del tiempo, cada vez que construyó un lazo cercano con una mujer, la relación terminó tomando otro rumbo. Según contó, no se trató de una búsqueda constante de pareja, sino de una dinámica que se repetía naturalmente en sus relaciones afectivas.

“Siempre terminé involucrado”, insistió Coppola, en diálogo con Infobae, al recordar diferentes momentos de su vida. La frase se convirtió en el eje de la entrevista porque expuso una visión particular sobre los vínculos entre hombres y mujeres. Para el empresario, mantener una amistad sin que aparezcan sentimientos más profundos fue algo que no logró sostener durante sus distintas etapas personales.

A lo largo de la charla, Coppola también habló sobre sus separaciones y su forma de cerrar ciclos. En ese sentido, dejó otra definición contundente sobre su manera de actuar cuando una relación llegaba a su final: “Siempre me fui sin reclamos. Dejaba la casa, el auto… me iba en taxi” .

El exrepresentante de Maradona volvió a la escena con una anécdota peculiar.

Qué dijo Coppola sobre su vida sentimental

Al profundizar sobre sus experiencias amorosas, Guillermo Coppola recordó una situación puntual con una reconocida actriz, donde la relación comenzó desde la amistad pero terminó transformándose en un vínculo sentimental. Según relató, al principio no había una intención romántica, pero con el paso del tiempo surgió una conexión diferente. “Éramos amigos y después pasó lo que pasó”, fue la idea central con la que explicó cómo algunos vínculos cambiaron de rumbo inesperadamente.

Coppola señaló que, en muchas ocasiones, la cercanía emocional terminó modificando la relación inicial. “Nunca pude tener una amiga mujer”, fue otra de las frases que sintetizó su pensamiento durante la entrevista. El empresario explicó que para él la confianza, la compañía y la intimidad emocional muchas veces terminaban cruzando una línea que transformaba completamente el vínculo.

También reflexionó sobre el momento posterior a una separación y aseguró que algunas relaciones pueden volver a convertirse en amistades, aunque no siempre resulta sencillo. “Cuando hubo amor de por medio, volver atrás cuesta”, fue el concepto que transmitió al hablar de esos vínculos que sobreviven con el paso de los años. Para Coppola, las emociones dejan una marca difícil de borrar.

Además de sus declaraciones sobre el amor, el ex representante repasó su historia profesional y recordó el impacto que tuvo su relación con Maradona, a quien conoció en 1985 y con quien compartió una etapa que marcó su carrera. Sin embargo, esta vez la atención estuvo puesta en otra faceta: la de un hombre de 77 años que decidió hablar de sus propias reglas sentimentales y resumió su experiencia con una frase que quedó instalada: “Siempre terminé involucrado”.