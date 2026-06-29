Preocupación en Gran Hermano: se quebró Tamara Paganini y confesó que quiere dejar la casa La subcampeona de la primera edición del reality show en 2001 rompió en llanto con el mensaje de su familia en la visita de Santiago del Moro y se sinceró: "Me quiero ir, no puedo más". Agregar C5N en









Tamara Paganini se angustió con el mensaje de su familia en Gran Hermano Generación Dorada.

Tamara Paganini generó preocupación al quebrarse en llanto luego de conocer el mensaje de su familia que ingresó Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La subcampeona de la primera edición del reality show recibió la palabra "activá" de parte de sus seres queridos y manifestó angustia.

"No sé, querrán que me putee más con la gente, qué sé yo", consideró la participante en un primer momento, visiblemente incómoda, pero la tensión fue creciendo hasta que Paganini rompió el papel con la palabra y se largó a llorar. Del Moro le consultó cómo se sentía y ella repitió: "No me enojé con la palabra, me quiero ir, no puedo más".

El conductor de Gran Hermano intentó contenerla, le pidió que hablara en el confesionario y que recurriera al equipo de profesionales de la salud mental que tiene a disposición la producción. "Te quiero ver bien. Mi amor, vamos", la animó el presentador mientras sus compañeros buscaban respaldarla en el medio de su angustia.

"Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado", le planteó Del Moro y ella lamentó: "Evidentemente, no alcanza con lo que puedo". "El 'activá' puede ser por muchas cosas, Tamara, no lo hagas tan literal. Puede ser divertite, disfrutá, es de acción, de accionar, de pasarla bien, de no hacerte tanto la cabeza, no pasa por putear", intentó convencerla el conductor.

"Toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial", insistió el presentador, pero ella desafió: "No me va a pasar eso". "Es una pena, por tu historia, pero pensalo, vamos a terminar la cena", concluyó Del Moro y continuó con la gala con normalidad.

Por qué salió Cinzia Franchischiello de la casa de Gran Hermano por unas horas El conductor Santiago del Moro decidió ponerle punto final a las especulaciones que habían crecido alrededor de la inesperada salida momentánea de Cinzia Francischiello de la casa de Gran Hermano. Durante los últimos días, la ausencia de la participante había generado dudas entre los seguidores del reality, quienes intentaban descifrar qué había ocurrido realmente detrás de esa interrupción del aislamiento. La respuesta llegó de boca del propio conductor, quien aprovechó su ingreso al programa para contarles a los jugadores y a la audiencia cuál había sido la verdadera razón del episodio. Frente a todos, Del Moro explicó que no existió ninguna sanción, conflicto interno ni situación relacionada con el juego, sino una circunstancia externa que obligó a la participante a salir durante algunas horas. El conductor realizó la aclaración en medio de una de las noches más emotivas de la competencia, marcada por la cena especial con los participantes y los mensajes enviados por sus familiares desde afuera. En ese contexto, el presentador aprovechó el encuentro para despejar una de las grandes incógnitas que rodeaban a la casa.