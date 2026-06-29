IR A
IR A

Preocupación en Gran Hermano: se quebró Tamara Paganini y confesó que quiere dejar la casa

La subcampeona de la primera edición del reality show en 2001 rompió en llanto con el mensaje de su familia en la visita de Santiago del Moro y se sinceró: "Me quiero ir, no puedo más".

Tamara Paganini se angustió con el mensaje de su familia en Gran Hermano Generación Dorada.

Tamara Paganini se angustió con el mensaje de su familia en Gran Hermano Generación Dorada.

Tamara Paganini generó preocupación al quebrarse en llanto luego de conocer el mensaje de su familia que ingresó Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La subcampeona de la primera edición del reality show recibió la palabra "activá" de parte de sus seres queridos y manifestó angustia.

Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 
Te puede interesar:

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

"No sé, querrán que me putee más con la gente, qué sé yo", consideró la participante en un primer momento, visiblemente incómoda, pero la tensión fue creciendo hasta que Paganini rompió el papel con la palabra y se largó a llorar. Del Moro le consultó cómo se sentía y ella repitió: "No me enojé con la palabra, me quiero ir, no puedo más".

El conductor de Gran Hermano intentó contenerla, le pidió que hablara en el confesionario y que recurriera al equipo de profesionales de la salud mental que tiene a disposición la producción. "Te quiero ver bien. Mi amor, vamos", la animó el presentador mientras sus compañeros buscaban respaldarla en el medio de su angustia.

"Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado", le planteó Del Moro y ella lamentó: "Evidentemente, no alcanza con lo que puedo". "El 'activá' puede ser por muchas cosas, Tamara, no lo hagas tan literal. Puede ser divertite, disfrutá, es de acción, de accionar, de pasarla bien, de no hacerte tanto la cabeza, no pasa por putear", intentó convencerla el conductor.

"Toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial", insistió el presentador, pero ella desafió: "No me va a pasar eso". "Es una pena, por tu historia, pero pensalo, vamos a terminar la cena", concluyó Del Moro y continuó con la gala con normalidad.

Por qué salió Cinzia Franchischiello de la casa de Gran Hermano por unas horas

El conductor Santiago del Moro decidió ponerle punto final a las especulaciones que habían crecido alrededor de la inesperada salida momentánea de Cinzia Francischiello de la casa de Gran Hermano. Durante los últimos días, la ausencia de la participante había generado dudas entre los seguidores del reality, quienes intentaban descifrar qué había ocurrido realmente detrás de esa interrupción del aislamiento.

La respuesta llegó de boca del propio conductor, quien aprovechó su ingreso al programa para contarles a los jugadores y a la audiencia cuál había sido la verdadera razón del episodio. Frente a todos, Del Moro explicó que no existió ninguna sanción, conflicto interno ni situación relacionada con el juego, sino una circunstancia externa que obligó a la participante a salir durante algunas horas.

El conductor realizó la aclaración en medio de una de las noches más emotivas de la competencia, marcada por la cena especial con los participantes y los mensajes enviados por sus familiares desde afuera. En ese contexto, el presentador aprovechó el encuentro para despejar una de las grandes incógnitas que rodeaban a la casa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro.

La picante decisión que tomó Daniela Celis que golpea en el corazón a Thiago Medina

Santiago del Moro conducirá una nueva gala de eliminación esta noche.

Impactante mensaje y llanto: una participante podría abandonar la casa de Gran Hermano

Los sondeos digitales dejaron en la cuerda floja a un participante.

La encuesta más exacta muestra quién se irá de Gran Hermano este lunes 29 de junio

Me parece una falta de respeto, se quejó Andrea Del Boca porque no la dejaron dormir

Andrea Del Boca, enojada nuevamente con Yipio: ¿se rompe la amistad en Gran Hermano?

El gran paso de la pareja que sorprendió a los fans.

Gran Hermano: Danelik y Brian Sarmiento sorprendieron a todos con un importante anuncio

La actriz y modelo criticó las tácticas de los demás participantes.

"Me gustaría que el público empiece a...": el reclamo filoso de Solange Abraham en Gran Hermano

últimas noticias

Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

Hace 9 minutos
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Con casi 50.000 votos de ventaja, Keiko Fujimori es la presidenta electa de Perú

Hace 11 minutos
play
Trelew: dio 2,06 de alcohol en sangre y culpó a un remedio” (imagen creada con Gemini)

Un hombre dio positivo de alcoholemia en Trelew y culpó a un remedio: tenía 2,06 de alcohol en sangre

Hace 27 minutos
play

Cristian Ritondo anticipó que el PRO no será protagonista en las elecciones de 2027

Hace 1 hora
play
Tamara Paganini se angustió con el mensaje de su familia en Gran Hermano Generación Dorada.

Preocupación en Gran Hermano: se quebró Tamara Paganini y confesó que quiere dejar la casa

Hace 1 hora