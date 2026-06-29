Conmoción por la muerte de una actriz muy querida que luchaba contra una dura enfermedad

La televisión despide a una figura inolvidable de la comedia que dejó un enorme legado tras una carrera marcada por el talento y la elegancia.

El mundo del espectáculo internacional quedó conmocionado este lunes por la muerte de la reconocida actriz británica Dame Penelope Keith , una de las figuras más queridas de la televisión del Reino Unido. La intérprete falleció a los 86 años en su casa de Surrey, el lugar donde vivió durante más de cinco décadas, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer . La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que informaron que murió “pacíficamente” mientras atravesaba la enfermedad.

La partida de Penelope Keith generó una ola de tristeza entre colegas, admiradores y amantes de la televisión británica clásica , especialmente por el enorme legado que dejó en la comedia. La actriz fue recordada por su talento para interpretar personajes con una mezcla única de ironía , elegancia , humor inteligente y una presencia escénica que marcó generaciones. Su familia agradeció el apoyo médico recibido durante el tratamiento y pidió respeto en este momento de duelo.

Durante décadas, Keith fue considerada una verdadera institución del entretenimiento británico. Su estilo interpretativo la convirtió en una referente de las comedias televisivas , con personajes inolvidables que trascendieron las fronteras del Reino Unido. Además de su trabajo en televisión, tuvo una destacada carrera en el teatro , participó en proyectos audiovisuales y fue reconocida por su compromiso con diferentes causas sociales y culturales.

La noticia de su fallecimiento también provocó homenajes dentro del ambiente artístico. Organizaciones vinculadas al teatro y la televisión destacaron su enorme aporte a la cultura británica, mientras sus compañeros recordaron a una profesional generosa, talentosa y con una capacidad excepcional para hacer reír al público. Su legado queda asociado a una época dorada de la comedia y a personajes que permanecerán en la memoria colectiva.

Penelope Anne Constance Hatfield, conocida mundialmente como Penelope Keith , nació el 2 de abril de 1940 en Sutton, Surrey , y comenzó su camino artístico en los escenarios teatrales antes de convertirse en una estrella de la televisión. En 1963 se incorporó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company , donde participó en numerosas producciones de alto nivel tanto en Londres como en Stratford, consolidando una formación actoral basada en el teatro clásico.

Su gran salto a la fama llegó en 1975 cuando consiguió el papel de Margo Leadbetter en la exitosa serie “The Good Life”, una producción que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión británica de los años setenta. Su interpretación de una vecina sofisticada, crítica y con un particular sentido del humor la transformó en una de las actrices más reconocidas de su generación. Por ese trabajo recibió un premio BAFTA en 1977.

Otro de sus papeles más recordados fue el de Audrey fforbes-Hamilton en la serie “To the Manor Born”, emitida originalmente entre 1979 y 1981. Allí volvió a demostrar su dominio de la comedia interpretando a una aristócrata que debía adaptarse a los cambios sociales y económicos, un personaje que reforzó su imagen como una de las grandes figuras del humor británico.

A lo largo de su carrera, Penelope Keith también obtuvo reconocimiento por su trabajo teatral, incluyendo un premio Olivier por su actuación en “Donkeys’ Years”, y sumó otro BAFTA por su participación en “The Norman Conquests”. En 2014 recibió el título de Dame por sus servicios al arte y la caridad, un reconocimiento que coronó una trayectoria de más de medio siglo dedicada a la actuación.