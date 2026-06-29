29 de junio de 2026 Inicio
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Morosidad en alza: los bancos frenan los créditos y crece la irregularidad en el sistema financiero

Mayo marcó un retroceso en el sistema financiero y los jóvenes son los más afectados, enfrentando la mayor presión crediticia. Cuatro de cada diez menores de 35 años ya están en mora.

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4 de cada 10 menores de 35 años no puede afrontar sus deudas.

4 de cada 10 menores de 35 años no puede afrontar sus deudas.

La morosidad en el sistema financiero argentino volvió a crecer en mayo y alcanzó niveles que no se veían desde la salida de la Convertibilidad. El fenómeno golpea con fuerza a los menores de 35 años, de los cuales 4 de cada 10 ya presentan atrasos en el pago de al menos un préstamo. Los préstamos ya no son el motor del consumo y muchas familias quedaron fuera del sistema.

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Aunque no aumentó la cantidad de personas en mora, los bancos siguen sin prestar dinero. Según datos de la Central de Deudores del BCRA (Cendeu), la situación empeoró y cada vez más créditos aparecen como irregulares, sobre todo entre los jóvenes. De acuerdo al informe, cada vez más familias y jóvenes están atrapados en deudas que no pueden pagar.

En mayo volvió a subir la morosidad, es decir, la cantidad de personas y empresas que no logran cumplir con sus préstamos. Por un lado, las familias, pasaron de 12,1% a 12,7% de mora en un mes, y las empresas de 3,3% a 3,5% y el total del sector privado de 7,3% a 7,7%.

Se trata de la decimonovena suba seguida y, en menos de dos años, la deuda atrasada de los hogares se multiplicó por cinco, un salto que no se veía desde la crisis de la Convertibilidad.

Por su parte, los bancos privados casi no están otorgando nuevos créditos y la banca pública apenas logró que la caída no fuera peor. En 26 de las 30 entidades más grandes, la mora de mayo fue más alta que la de abril.

El panorama es aún peor en las entidades no financieras, donde la morosidad trepó al 32,2% cuando hace un año y medio estaba por debajo del 10%, dejando en evidencia que cada vez más familias tienen dificultades para cumplir con sus compromisos.

Según señala el informe, el golpe más fuerte lo recibieron los jóvenes ya que 4 de cada 10 menores de 35 con préstamos activos ya tienen al menos una deuda atrasada, muy por encima del promedio general. Entre los adultos de 36 a 45 años la proporción baja al 31% y entre los de 46 a 55 años al 23,5%.

Además, más del 27% de quienes pidieron préstamos dejaron de ser considerados sujetos de crédito, lo que significa que no pueden acceder a nuevas financiaciones y ven limitada su capacidad de consumo.

De acuerdo a la entidad financiera, tampoco se prevé que en los próximos meses el panorama del crédito para las familias sea un motor fuerte de la economía. La consultora advierte que la alta cantidad de personas con deudas atrasadas y la pérdida de acceso al crédito formal hacen difícil que los préstamos vuelvan a impulsar el consumo, incluso en un año electoral.

Aunque el crédito en Argentina pesa poco dentro de la economía, el PBI podría seguir creciendo por otros caminos, más allá de la morosidad.

Por último, los datos de junio y julio serán clave para ver si la tendencia de atrasos continúa o si el “efecto aguinaldo” ayuda a bajar la mora. Por su lado, el Banco Central cree que el problema tocó un techo en el segundo trimestre, aunque reconoció que todo depende de cómo evolucione la economía y la capacidad de pago de las familias.

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