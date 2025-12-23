23 de diciembre de 2025 Inicio
Un grupo hacker hizo el mayor golpe a Spotify: se robaron el 99,6% de la música disponible

Anna's Archive, una organización que funciona como una biblioteca digital de código abierto y sin fines de lucro, descargó el contenido Spotify para ofrecerlo gratuitamente como parte de su "misión de preservar el conocimiento y la cultura".

El grupo Annas Archive se atribuyó robar el 99

El grupo Anna's Archive se atribuyó robar el 99,6% de la música de Spotify.

Anna's Archive, una organización de preservación de contenido digital, se atribuyó haber realizado el hackeo más grande a Spotify: el 99,6% de las canciones. Por su parte, la compañía aseguró que se encuentra investigando un caso de acceso no autorizado que también incluyó la extracción de metadatos públicos.

La organización Anna's Archive es un grupo que funciona como una biblioteca digital de código abierto y sin fines de lucro que realiza intervenciones para centralizar y ofrecer acceso gratuito a libros, artículos académicos y diferentes tipo de documentos sujetos a derecho de autor. Ahora, dieron su mayor golpe: hackearon casi todas las canciones de Spotify, la plataforma de música más usada en todo el mundo.

La organización de "archivistas" aseguró que realizó una copia de prácticamente todo el contenido de Spotify. En concreto, almacenaron metadatos de 256 millones de pistas y archivos de audio de 86 millones de canciones que representan el 99,6% del contenido musical de la plataforma. Así lo aseguró Anna's Archive mediante un comunicado publicado en su blog, en donde también agregaron que el contenido extraído ocupa menos de 300 TB y que se está distribuyendo mediante "torrents masivos".

Para el grupo, este hackeo significó el "primer archivo de preservación de música del mundo que es completamente abierto”, ya que cualquier persona podrá acceder desde sus teléfonos, computadoras o tablets, como parte de su "misión de preservar el conocimiento y la cultura"

Anna's Archive aseguró que gracias a esta operación se garantiza la preservación de toda la música, incluida la de artistas menos conocidos que recoge la plataforma, y no solo las canciones o composiciones de los artistas más populares.

Por último, Spotify le aseguró al medio especializado en tecnología Android Authority que se está llevando adelante una investigación sobre un acceso no autorizado en el que se identificó que “un tercero extrajo metadatos públicos empleando tácticas ilícitas para evadir la Gestión de Derechos Digitales (DRM) y acceder a algunos archivos de audio de la plataforma”.

