Un Pitbull murió asfixiado por un grupo de vecinos que lo amordazaron para frenar un ataque

El perro atacó a su propio dueño en su casa y le provocó heridas graves en uno de sus brazos. Alertados por los gritos, los vecinos intentaron controlar la furia del animal, pero la maniobra resultó letal.

El animal atacó a su propio dueño en el momento en que este se disponía a atender un quiosco en su vivienda.

Un perro de raza Pitbull murió asfixiado a manos de un grupo de vecinos en el barrio La Esperanza, en Santiago del Estero, luego de que estos intervinieran para frenar un ataque del animal contra su propio dueño. El hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando los residentes, alertados por los gritos de auxilio, decidieron reducir al can por la fuerza.

De acuerdo con las fuentes policiales, el animal murió por asfixia tras ser amordazado por los vecinos que acudieron al rescate. La maniobra utilizada para controlar la furia del perro resultó letal, provocando su fallecimiento en plena vía pública minutos después de haber sido inmovilizado.

El incidente se desencadenó cuando el animal atacó a su propio dueño en el momento en que este se disponía a atender un quiosco en su vivienda. Tras un forcejeo que se trasladó hasta la vereda, la pareja de la víctima solicitó ayuda externa al verse imposibilitada de separar al animal, que previamente había mantenido peleas con otros perros de la propiedad.

El propietario del Pitbull sufrió heridas de gravedad en uno de sus brazos producto de las mordeduras. El servicio de emergencias SEASE brindó las primeras curaciones en el lugar y posteriormente trasladó al herido al Hospital Regional para una evaluación médica completa.

El episodio se encuadra dentro de la Ley provincial 6973, que regula la tenencia de “perros potencialmente peligrosos”. La normativa local incluye específicamente a la raza Pitbull en esta categoría y establece pautas estrictas de circulación y vigilancia para evitar ataques contra personas o animales domésticos.

Las autoridades policiales iniciaron una investigación de oficio para establecer las causas que originaron la agresión inicial. Asimismo, se busca determinar las responsabilidades legales correspondientes tras la muerte del animal por asfixia durante la intervención de los particulares.

