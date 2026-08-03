La mamá de Mailén Antonich aseguró que hay una tercera persona prófuga y apuntó contra el remisero María explicó que, además de los dos detenidos, los serenos del predio donde hallaron el cuerpo, hay otro involucrado que se escapó cuando sus hijos fueron a buscar a su hermana. Además, denunció que la Justicia no la dejó reconocer el cuerpo de la joven de 25 años. Por Agregar C5N en









"Creo que Valentín puede estar involcrado, porque si tenía un vínculo la hubiera cuidado", indicó María.

Sigue la conmoción en Mar del Plata por el caso de Mailén Antonich, la joven encontrada muerta dos días después de su desaparición. Este lunes su familia llevó a cabo el velatorio para darle el último adiós. Su madre, María, se quejó por el accionar lento de la Policía, aseguró que además de los dos detenidos hay una tercera persona involucrada que está prófuga y apuntó contra el remisero.

Los acusados son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino son los serenos que estaban en el balneario donde fue encontrada la chica de 25 años y están señalados como presuntos femicidas. Tras ser aprehendidos, este lunes se llevó a cabo la audiencia indagatoria, en la cual se buscará establecer el mecanismo del brutal crimen que estremece desde hace horas a la ciudad balnearia.

Sin embargo, la mujer explicó en diálogo con La Mañana por C5N que hay una tercera persona que se escapó cuando sus hijos se acercaron al predio donde finalmente encontraron a la víctima, madre de dos nenas y que Valentín, el remisero que la llevó al lugar el viernes a las 16 cuando tenía la supuesta entrevista de trabajo, está involucrado en el ataque a su hija.

“De Valentín se poco y nada. Solo se por parte de una amiga que se pudo meter a las redes de mi hija y lo contactó y empezó a soltar todo. Él dice que era novio, conocido o allegado. Se presentó con un abogado, pero nunca vino cuando estábamos buscándolo y no dijo ‘yo fui, la dejé, golpeé las manos’”, apuntó contra el joven y aseguró: “Creo que él puede estar involucrado porque, si bien un remisero no tiene que proteger a la persona que lleva, pero si ves que es un lugar donde no hay nada y ¿la dejás? La podía haberla aconsejada, más si dice que tenían un vínculo, la cuidas y más si ves a tres personas. Uno se escapó de mis hijos, no de la Policía”.

Por su parte, sobre la investigación dijo que no tenía muchas novedades, y está desilusionada por su lenta actuación se preguntó: “¿Tengo que confiar en la Justicia cuando fueron mis hijos los que la encontraron? No pido cadena perpetua porque nadie me la va a devolver a mi hija, pero sí pido que no vuelva a pasar con otra nena más”.