La inesperada confesión de un compañero del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Intentó violarme"

En una entrevista televisiva, un excompañero del adolescente cuyo cuerpo fue hallado enterrado tras 41 años formuló una acusación grave, que ahora deberá refrendar ante la Justicia. Su testimonio agrega una nueva y perturbadora versión al caso.

La fuerte confesión de un compañero de colegio de Diego Fernández

La fuerte confesión de un compañero de colegio de Diego Fernández, el adolescente enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati.

Un nuevo giro sorprendió en la investigación por la muerte de Diego Fernández Lima, el joven cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una casa de Coghlan, donde vivió Gustavo Cerati, más de cuatro décadas después de su desaparición, luego de que un excompañero de colegio revelara un episodio impactante ocurrido cuando ambos tenían 14 años.

Una amiga del joven hallado en la casa de Cerati habló de la relación con los Graf: "Nunca supe de problemas"

El hombre, identificado como Adrián Farías, explicó que compartía el mismo secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, con Fernández Lima y Cristian Graf, el principal sospechoso, y aseguró que la víctima “era bastante problemático". Sin embargo, lo que más impactó fue lo que reveló luego: "Intentó violarme en el baño del colegio”.

El testimonio requiere ahora ser refrendado ante la Justicia para tener validez formal ya que aún no está incorporado al expediente judicial, debido a que Farías no fue convocado como testigo en la causa que lleva adelante el fiscal Martín López Perrando.

Actualmente, la Justicia avanza con el pedido de un juicio por la verdad, pese a que el crimen ya está prescripto según la legislación vigente. Este nuevo testimonio podría reconfigurar la mirada sobre lo ocurrido y reavivar la necesidad de esclarecerlo ya que agrega otro detalle a los vínculos que tenía la víctima con sus compañeros.

En tanto, Cristian Graf se presentó ante el fiscal mientras se prevé que nuevos testigos, como compañeros de colegio y obreros del lugar donde fue hallado el cuerpo, sean convocados a declarar.

