Video: incendiaron una camioneta de Marcos Rojo valuada en más de $100 millones Ocurrió este fin de semana en la ciudad rionegrina de General Roca cuando un sujeto encapuchado roció con nafta y prendió fuego una camioneta Ford Raptor.







Video: incendiaron una camioneta de Marcos Rojo valuada en más de $100 millones.

Un impactante incidente sacudió este sábado a la madrugada en la ciudad rionegrina de General Roca, cuando un encapuchado roció con nafta y prendió fuego una camioneta Ford Raptor, valuada en más de 100 millones de pesos que quedó totalmente destruida.

Según relataron las fuentes, el hecho ocurrió alrededor de las 4:35 de la madrugada sobre calle Maipú, casi San Martín, cuando un llamado de un vecino alertó a los bomberos y a la Policía. El testigo informó que veía una camioneta en llamas, lo que fue confirmado pocos minutos después por los equipos de emergencia.

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad grabaron el momento exacto del ataque: se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas, pantalón oscuro, sosteniendo un bidón, roció el costado izquierdo del vehículo y lo encendió. Instantes después huyó corriendo sin ser identificado.

Embed #Roca #RíoNegro Quemaron una Ranger Raptor propiedad del futbolista Marcos Rojo. Vale 100 millones. Se desconoce quién la tenía en esa ciudad, pero la titularidad dominial está a nombre del actual defensor de Racing. pic.twitter.com/mGgEh1SsNT — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 12, 2025

La investigación determinó que el vehículo pertenece legalmente al futbolista Marcos Rojo, exjugador de Boca Juniors y flamante refuerzo de Racing. Sin embargo, aún no está claro por qué la camioneta se encontraba estacionada en esa ciudad rionegrina.

El incendio fue brutal: pese al rápido accionar de bomberos, la estructura y el interior quedaron completamente destruidos, solo el chasis sobrevivió a las llamas. Las autoridades iniciaron un legajo penal por daño por incendio y ordenaron investigaciones a cargo del gabinete especializado. A su vez, intentan reconstruir el contexto: no se sabe si se trató de una acción dirigida o un ataque aleatorio.