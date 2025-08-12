13 de agosto de 2025 Inicio
Video: incendiaron una camioneta de Marcos Rojo valuada en más de $100 millones

Ocurrió este fin de semana en la ciudad rionegrina de General Roca cuando un sujeto encapuchado roció con nafta y prendió fuego una camioneta Ford Raptor.

Un impactante incidente sacudió este sábado a la madrugada en la ciudad rionegrina de General Roca, cuando un encapuchado roció con nafta y prendió fuego una camioneta Ford Raptor, valuada en más de 100 millones de pesos que quedó totalmente destruida.

Imágenes sensibles: un preso se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Según relataron las fuentes, el hecho ocurrió alrededor de las 4:35 de la madrugada sobre calle Maipú, casi San Martín, cuando un llamado de un vecino alertó a los bomberos y a la Policía. El testigo informó que veía una camioneta en llamas, lo que fue confirmado pocos minutos después por los equipos de emergencia.

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad grabaron el momento exacto del ataque: se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas, pantalón oscuro, sosteniendo un bidón, roció el costado izquierdo del vehículo y lo encendió. Instantes después huyó corriendo sin ser identificado.

El incendio fue brutal: pese al rápido accionar de bomberos, la estructura y el interior quedaron completamente destruidos, solo el chasis sobrevivió a las llamas.

Las autoridades iniciaron un legajo penal por daño por incendio y ordenaron investigaciones a cargo del gabinete especializado. A su vez, intentan reconstruir el contexto: no se sabe si se trató de una acción dirigida o un ataque aleatorio.

