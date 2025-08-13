13 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de agosto

La divisa norteamericana opera a $1.289,72 para la compra y $1.330,76 para la venta, mientras que el dólar blue converge al precio del oficial.

El dólar oficial se mueve por encima de los $1.300.

El dólar oficial se mueve por encima de los $1.300.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.289,72 para la compra y $1.330,76 para la venta (en el Banco Nación a $1330), tras una jornada de martes a la baja. En tanto, el blue se comercializó estable en torno a los $1.330.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Tensa calma: el dólar volvió a caer en la previa de la licitación del Tesoro

El tipo de cambio retrocede en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $270,48 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.288,43 para la compra y $1.329,82 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.290 para la compra y $1.330 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.310 para la compra y $1.330 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.729.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.324,07, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.323,46.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.349.

