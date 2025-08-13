Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de agosto

La divisa norteamericana opera a $1.289,72 para la compra y $1.330,76 para la venta, mientras que el dólar blue converge al precio del oficial.

El dólar oficial se mueve por encima de los $1.300.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.289,72 para la compra y $1.330,76 para la venta (en el Banco Nación a $1330), tras una jornada de martes a la baja . En tanto, el blue se comercializó estable en torno a los $1.330 .

Tensa calma: el dólar volvió a caer en la previa de la licitación del Tesoro

El tipo de cambio retrocede en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones , y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados" .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $270,48 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.288,43 para la compra y $1.329,82 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.290 para la compra y $1.330 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.310 para la compra y $1.330 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.729.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.324,07, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.323,46.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.349.