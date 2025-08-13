Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

La víctima fue Williams Quispe Quenta, de 19 años, que falleció tras conocer a las acusadas en una disco de Liniers y le encontraron clonazepam en su cadáver. La primera sospechosa había sido detenida cinco días después al ataque.

Según la autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón y congestión visceral generalizada

A un mes de la muerte de Williams Quispe Quenta a causa de un ataque de viudas negras en Ciudadela, la Policía detuvo a la segunda sospechosa de 20 años . Todavía queda una tercera mujer prófuga.

La víctima, de 19 años y nacionalidad boliviana, murió a mediados de julio último en su departamento a manos de viudas negras que había conocido en la disco Equinoxio de Liniers. Después de charlar en el boliche, Quispe Quenta y dos amigos decidieron seguir la noche en la casa de la víctima fatal. En determinado momento, los tres jóvenes se durmieron. Rodrigo y Efraín se despertaron alrededor de las 10 de la mañana del domingo y encontraron a su amigo sin signos vitales.

Tras conocerse el caso, la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense comenzó a seguir e l rastro de las sospechosas, con un detallado análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

Así, la primera sospechosa fue apresada cinco días después del deceso, el joven de nacionalidad boliviana . Ahora, a casi un mes después, los mismos detectives capturaron en territorio porteño a la segunda acusada , con la colaboración de la División Homicidios de la PFA, que depende de la nueva DFI.

La mujer, identificada como Eugenia Mendoza, de 20 años, estaba escondida en una casa de la calle Carlos Berg, en la zona del Bajo Flores, a pocas cuadras del estadio de San Lorenzo. En la requisa al domicilio, los detectives encontraron tusi y pastillas de clonazepam.

La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de San Martín y se caratuló como “homicidio criminis causa”. Se espera que se indagada en las próximas horas, detalló Infobae.

Qué reveló la autopsia del joven que murió por el ataque de viudas negras en Ciudadela

Los resultados preliminares de la autopsia realizada a Williams Jonathan Quispe Quenta revelaron que murió a causa de un edema agudo de pulmón y congestión visceral generalizada. En tanto, el estudio toxicológico detectó clonazepam en su cadáver.

El edema suele ser producto de consumo excesivo de alcohol y es infrecuente en víctimas de la modalidad de delito de las viudas negras, donde prevalecen los efectos de drogas. Por ello, las autoridades sospechan que no fueron los barbitúricos sino la cantidad de bebidas ingeridas lo que lo mató.