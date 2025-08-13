Los fanáticos del rugby tendrán su programa en C5N: Alejandro Coccia llega con Adentro El reconocido relator y comentarista se suma a la pantalla del canal de noticias con todas las novedades del rugby y de Los Pumas.







Alejandro Coccia, máximo referente de la profesión en la materia.

El rugby tendrá un espacio privilegiado en la pantalla de C5N con el nuevo ciclo Adentro, conducido por un auténtico especialista en la materia: Alejandro Coccia.

El distinguido relator y comentarista se suma muy pronto a la grilla del canal de noticias del Grupo Indalo con todas las novedades de la ovalada y de Los Pumas.

Con su ya clásico "Aaaaaaadentro" cuando la ovalada cruza entre los postes de la H, el conductor aportará su experimentada mirada a los televidentes.

Embed PRÓXIMAMENTE | @AlejandroCoccia en #C5N



El periodista y especialista en Rugby desembarca en el canal.



El "Negro" inmortalizó su latiguillo allá por el año 1998 durante un partido de Los Pumas frente a Gales, en tierras británicas. "Adentro", cantó cuando la pelota pateada por Felipe Contepomi sumó para la Argentina en ese match que terminó en derrota.

Pero se volvió un clásico durante el Mundial de 1999, también en Gales, en el que Los Pumas alcanzaron de manera heroica los cuartos de final gracias a la precisión de Gonzalo Quesada para patear a los palos. "Metía de todos lados así es que había que decirlo seguido", contó en una entrevista.