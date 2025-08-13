13 de agosto de 2025 Inicio
La macabra foto de Matías Jurado, el "asesino de los viernes": hallaron nuevos rastros de los desaparecidos

El hombre está imputado por haber asesinado a cinco personas en su casa de la provincia de Jujuy. Mientras la familia de Juan Carlos González, una de las víctimas, reclamaba por su aparición, un detalle en una imagen llamó poderosamente la atención.

El asesino usaba la carretilla para descartar los restos de sus víctimas.

Mientras avanza la investigación en torno a Matías Jurado, el "asesino de los viernes", la Justicia encontró nuevos rastros de los cinco desaparecidos. Asimismo, un macabro detalle en una foto se volvió viral durante las últimas horas.

Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada
Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Se trata de una imagen de la familia de Juan Carlos González, que sin saberlo, posó cerca de la casa de Matías Jurado, el principal sospechoso, para reclamar justicia. Uno de los detalles que no pasó inadvertido es que, aparentemente atrás de ellos aparecería Jurado, encapuchado, manejando la carretilla que presuntamente usaría para descartar los restos de sus víctimas luego de desmembrarlas.

Ante la posible similitud con el accionar de Jurado, una amiga de González impulsó una denuncia para que la Justicia investigue si se trata del actual imputado y detenido en el Penal de Gorriti acusado de asesinar a cinco personas. Aseguran que los restos de las víctimas eran destinadas como alimento para los perros de la zona, también sospechan que eran descartados en un río cercano.

"Lo que menos pensábamos era eso. Caminaba despacio, miraba, pero como cualquier persona que puede pasar", contaron los familiares a Todo Jujuy sobre el hombre encapuchado y su accionar.

Continúa la búsqueda de restos humanos en la casa de Matías Jurado

Durante las últimas horas, equipo de antropólogos forenses de la Gendarmería Nacional arribó a Jujuy para iniciar las excavaciones en la vivienda de Matías Jurado con el objetivo de hallar más pruebas.

De acuerdo con lo que indicaron medios de la provincia, los rastrillajes contaron con la presencia de personal judicial y efectivos de seguridad y se espera que puedan ingresar nuevamente al domicilio del acusado a lo largo de este miércoles, que finalizará con una conferencia de prensa en la que está previsto que confirmen un nuevo hallazgo de restos humanos.

