Atentado a Cristina Kirchner: la querella pidió 15 años de cárcel para Brenda Uliarte y Sabag Montiel Durante sus alegatos, los abogados de la expresidenta los consideraron coautores del intento de magnicidio. No acusarán al tercer imputado, Nicolás Carrizo, señalado como el jefe de la "banda de los Copitos". Por







Sabag Montiel y Uliarte, señalados por la querella como coautores del atentado. Redes sociales

Los abogados de Cristina Kirchner pidieron 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por considerarlos coautores del intento de magnicidio contra la expresidenta, mientras que decidieron no acusar al tercer imputado por el atentado, Nicolás Carrizo.

Los representantes de la querella, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, expusieron sus argumentos este miércoles, en la primera audiencia de la etapa de alegatos. El juicio se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del Tribunal Oral Federal N°6.

La querella pidió la misma pena para ambos acusados al considerar que Uliarte fue coautora del atentado y no simplemente instigadora. Además, pidieron que en las condenas de los dos se tome en cuenta el agravante de violencia de género.

"Está acreditado que Sabag Montiel gatilló el arma. Hay registros fílmicos y químicos; hay testimonios de las personas que estaban ese día, lo vieron con el arma en la mano y el brazo de él. También está el testimonio donde confesó el hecho. No hay ningún tipo de dudas que él es el ejecutor", afirmó Aldazábal.

Respecto a Uliarte, señaló que "portó un arma de similares características meses antes del atentado" y "fue ella quien le dijo a su amiga que había que matar a Cristina y que ella iba a ser la organizadora". Según subrayó, "fueron coautores y no partícipes" del delito de homicidio agravado en grado de tentativa.