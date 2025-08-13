Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas" La panelista contó que atraviesa un momento delicado luego de someterse a un tratamiento estético.







La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético. Redes Sociales

La panelista Eliana Guercio contó que atraviesa un problema de salud y recomendó que no hagan lo que hizo ella: "Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí", empezó.

La mediática siguió comentando a sus más de 300 mil seguidores: "Antes les advierto!!! No vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional. NO LO HAGAN!!!!”No vayan a esteticistas que vean por redes sociales".

Después insistió sobre las consultas online, aunque aclaró que ella no hizo eso: “NO hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace!!!”.

.

Las historias de Eliana Guercio en Instagram En el mismo tono aseguró: "Estoy bien de salud !!! Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora. Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!!!”.