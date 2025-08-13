IR A
IR A

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

La panelista contó que atraviesa un momento delicado luego de someterse a un tratamiento estético.

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Redes Sociales

La panelista Eliana Guercio contó que atraviesa un problema de salud y recomendó que no hagan lo que hizo ella: "Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí", empezó.

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.
Te puede interesar:

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

La mediática siguió comentando a sus más de 300 mil seguidores: "Antes les advierto!!! No vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional. NO LO HAGAN!!!!”No vayan a esteticistas que vean por redes sociales".

Después insistió sobre las consultas online, aunque aclaró que ella no hizo eso: “NO hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace!!!”.

.

Las historias de Eliana Guercio en Instagram

En el mismo tono aseguró: "Estoy bien de salud !!! Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora. Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!!!”.

Todos los comentarios fueron aprobados por los fanáticos de la mujer del futbolista Sergio "Chiquito" Romero, que esperan que la modelo revele de qué profesional o empresa se refirió en sus historias de Instagram.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La joven mostró cómo es el interior de las cápsulas.

Una joven argentina mostró cómo son los hoteles cápsula en Tokio y se hizo viral

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

La increíble caída de una joven que explotó en las redes.

Quiso cruzar un río, resbaló y terminó adentro del agua: "Caídas épicas si las hay"

Los cinco grandes generan millones de interacciones en sus redes.

Este es el equipo argentino del que más se habla en las redes sociales: abismal diferencia

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

El joven se quedó con ganas de repetir la experiencia en el Nuevo Gasómetro.

Es japonés y fue por primera vez a la cancha en Argentina: se hizo viral por su reacción

últimas noticias

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: Continúa el deterioro de los salarial

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: "Continúa el deterioro de los salarial"

Hace 12 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Hace 19 minutos
La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Hace 34 minutos
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Hace 39 minutos
La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

Hace 1 hora