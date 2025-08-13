Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

La panelista Eliana Guercio contó que atraviesa un problema de salud y recomendó que no hagan lo que hizo ella: "Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí", empezó.
La panelista contó que atraviesa un momento delicado luego de someterse a un tratamiento estético.
La panelista Eliana Guercio contó que atraviesa un problema de salud y recomendó que no hagan lo que hizo ella: "Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí", empezó.
La mediática siguió comentando a sus más de 300 mil seguidores: "Antes les advierto!!! No vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional. NO LO HAGAN!!!!”No vayan a esteticistas que vean por redes sociales".
Después insistió sobre las consultas online, aunque aclaró que ella no hizo eso: “NO hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace!!!”.
.
En el mismo tono aseguró: "Estoy bien de salud !!! Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora. Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!!!”.
Todos los comentarios fueron aprobados por los fanáticos de la mujer del futbolista Sergio "Chiquito" Romero, que esperan que la modelo revele de qué profesional o empresa se refirió en sus historias de Instagram.