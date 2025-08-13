Taylor Swift anunció finalmente "The Life of a Showgirl": portada, tracklist y fecha de lanzamiento

La estrella estadounidense comunicó el lanzamiento de su próximo álbum y filtró detalles de colaboraciones y número de canciones. El anuncio se dio en redes sociales y en el podcast de su novio Travis Kelce.

La superestrella estadounidense del pop Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de su nueve álbum, “The Life of a Showgirl” , para el 3 de octubre . La artista no solo reveló la fecha, sino también la portada, la lista completa de canciones y una colaboración especial con Sabrina Carpenter en el tema principal.

El anuncio se dio en el podcast “New Heights”, copresentado por su pareja, el campeón del Super Bowl Travis Kelce , y su hermano Jason Kelce . "Estuve trabajando en este proyecto cuando estaba en Europa, durante el Eras Tour . Amo hacer música. Hacía tres shows seguidos y tenía varios días libres. Estaba físicamente agotada a esta altura pero estaba tan mentalmente estimulada y emocionada por estar creando. Realmente estaba viviendo la vida de una showgirl ", anunció.

El disco fue producido por Max Martin, Shellback y la propia Swift, un trío creativo que ya colaboró en Red, 1989 y Reputation, los proyectos más pop de la artista hasta la fecha. De esas sesiones nacieron éxitos globales como Shake It Off, Delicate, Blank Space y I Knew You Were Trouble. Esto marca una ruptura respecto a sus últimos cuatro discos (Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department), donde había colaborado exclusivamente con Jack Antonoff y Aaron Dessner como productores.

Además, en su sitio web oficial, Swift presentó las ediciones físicas que estarán disponibles: vinilo naranja brillante , CD de lujo y casette, todos bajo el título especial "The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume".

El disco incluirá 12 canciones, un guiño a que este es el 12° álbum de estudio de la superestrella del pop, incluida una canción titular final con Sabrina Carpenter. El nuevo trabajo ha generado un entusiasmo masivo en redes y medios: desde la iluminación del Empire State Building en color naranja hasta la explosión de confeti digital en búsquedas de Google.

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin The Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

The Life of a Showgirl (Feat. Sabrina Carpenter)

kelce swift Travis Kelce (izquierda) y Taylor Swift (derecha) en el podcast de 'New Heights'.

El final de The Eras Tour y la recuperación de los derechos de sus discos

Durante la entrevista en New Heights, la cuatro veces ganadora del Grammy a Mejor Álbum del Año habló de cómo atravesó el final de The Eras Tour, su última gira de 21 meses de gira que recaudó 2.077.618.725 dólares (cifra récord), sobre la base de una asistencia total de 10.168.008 espectadores con entradas agotadas.

"Lo extraño, pero era perfecto para lo que era. Era mucha fisioterapia y constante incomodidad física... Los tacos durante tanto tiempo... Travis y yo comparábamos experiencias de fisioterapia", expresó, en referencia a la recuperación física de su novio, jugador de fútbol americano, tras cada partido.

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la recuperación de los derechos de las grabaciones de sus primeros seis discos, que habían quedado en manos de Scooter Braun. "Recibí un llamado de mi mamá y me dijo: 'Tenés tu música de nuevo'", comenzó a relatar con lágrimas en sus ojos. "Pasó tanto tiempo desde que pasó esto y cada vez que hablo del tema es... Sinceramente empecé a llorar sin parar", aseguró.

Al respecto, precisó que recuperó todos sus videoclips, el arte de los álbumes y las fotos y canciones que aún no fueron publicadas. Además sostuvo que compró los másters "directamente, sin condiciones, sin asociación, con plena autonomía".