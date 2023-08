Un estadounidense recreó cómo es la rutina de un argentino y su video provocó todo tipo de reacciones

En su grabación, el tiktoker hace una representación de lo que para él es la rutina típica de un nacido en la tierra de Lionel Messi. De hecho en su actuación el crack del fútbol es mencionado varias veces, y en varias oportunidades repite la frase "pienso en lo grande que es ser argentino".

El video del joven estadounidense que recreó cómo es un día en la vida de los argentinos y fue viral

El video comienza con el joven estadounidense levantándose de la cama, y lo primero que hace en el día es besar un póster con la imagen de Lío Messi. La parodia continúa con Morris durante el desayuno, preparándose la infusión argenta por excelencia. “La vida no tiene sentido si no hay mate”, afirma el tiktoker.

Luego el estadounidense recrea escenas típicas del día a día argentino, como disfrutar de un café con medialunas, quejarse por el aumento de precios, y tomar más mate en la calle, en el colectivo y en la parada. Posteriormente aparece el momento del almuerzo, en el que el estadounidense se deleita con el plato estrella de la gastronomía local y dice: "Como asado y pienso en lo grande que es ser argentino".

También, el tiktoker recreó algo que también es muy frecuente en la diaria local: insultar por cualquier cuestión en diversos contextos. “Más tarde me doy cuenta del frío que hace y puteo. El colectivo no me paró y puteo. En las noticias veo lo que están haciendo los políticos y los puteo”, exageró el joven.

La actuación termina con Morris cenando empanadas y agradeciendo al país por tener persianas en la ventana que le permiten dormir a cualquier hora.

El video obtuvo más de un millón de reproducciones en TikTok. “No encuentro ningún error en tu rutina”, “Duermo a la hora que quiero gracias a las persianas jajaja”, “El video más argentino que vi. ¡Qué buen país!”, “Si amás a Messi me veo obligado a amarte”, “Es más argentino que yo”, “Entendiste todo”, “Nos identificamos todos… que grande es ser de Argentina”, “¿Es el mejor país del mundo? Es el mejor país del mundo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.