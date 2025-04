Un diario inglés publicó una nota sobre la historia de Luca Prodan y reveló el título de su biopic

El periódico The Guardian contó cómo fue la llegada del italiano a la Argentina a comienzos de los 80 y cómo fue que fundó Sumo, una de las bandas más importante en la historia del rock del país.

El diario británico The Guardian publicó este miércoles una extensa nota en la que repasa la historia de Luca Prodan y Sumo , la banda que el italiano fundó a comienzos de la década del 80 en Argentina, país al que llegó procedente de Inglaterra para escapar de su adicción a la heroína.

"La impactante vida de Luca Prodan, el dios del punk argentino" , es el título de la nota publicada en The Guardian, que describe al personaje como "un heroinómano escocés-italiano, bebedor de ginebra , que revolucionó la escena musical argentina".

La nota repasa la vida acelerada y la muerte prematura del líder de Sumo, quien al día de hoy sigue siendo venerado por el público de rock argentino, aunque es un completo desconocido para la prensa y el público británicos.

"Su llegada pronto conmocionaría a toda Argentina cuando fundó una banda llamada Sumo, introdujo al país al post-punk y se convirtió en una leyenda nacional que aún perdura", señala el artículo.

Luca Prodan

"Liderados por Prodan, con su voz a lo Ian Curtis (cantante de Joy Division), su peculiar presencia escénica y su cabeza completamente rapada, Sumo era un grupo vertiginoso y desenfrenado, tocando no solo post-punk, sino también saltando con destreza entre new wave, reggae y cumbia. Pero, menos de una década después de su llegada, y poco después de la caída de la junta militar, Prodan falleció a los 34 años", agrega The Guardian sobre el grupo que Luca formó en Nono (Córdoba) y luego mudó a Hurlingham (Buenos Aires).

La nota, además, hace mención a la biopic producida por Armando Bo que todavía se está rodando y hasta revela su título, Time Fate Love, aunque no da pistas acerca de cuándo será el estreno.

El actor Peter Lanzani, quien encarna a Luca y además es el director de la película, pretende que el film "le dé a Prodan una visibilidad internacional tardía".

"Pero independientemente de si crece la conciencia internacional o no, Prodan siempre será un héroe en Argentina", concluye la nota de The Guardian.