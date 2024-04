"Un corazón para Lula": tiene 1 año y 4 meses, nació con una cardiopatía congénita y su mamá espera un "milagro"

Durante todo ese período, las noticias no fueron las mejores, pero tanto Romina como su marido, Aníbal, no bajaron los brazos para luchar por la vida de su hija, la tercera de la familia luego de los nacimientos de Santi y Brenda.

Lucía Ibáñez Un corazón para Lula Lula, junto a sus padres Romina y Aníbal y sus hermanitos, Santi y Brenda

“Todos los diagnósticos eran horribles, hasta que pudimos atendernos en el hospital Italiano. Ella nace con una cesárea programada y salió todo bien”, agrego en diálogo con C5N.

Sin embargo, a los cuatro días de nacida fue sometida a su primera cirugía de corazón y seis meses después atravesó la segunda intervención quirúrgica. Quienes nacen con esta patología pasan por un proceso que consta de tres operaciones, pero Lula no puede someterse a la tercera. “Mi gordita no llega a esta tercera porque al tener una cavidad pequeña en su ventrículo no pueden hacer la otra operación y no hay ningún medicamento que ayude a mejorar su corazoncito, entonces tiene que ir a trasplante. Si bien siempre fue una posibilidad, nunca creímos que iba a suceder”, contó Romina.

Lamentablemente, hace pocos meses, la beba tuvo un decaimiento, Romina y Aníbal rápidamente la llevaron al Italiano y allí detectaron que Lucía estaba “saturando bajito” y la tuvieron que internar. Los días y meses siguientes no fueron fáciles y pasó a estar en la lista de emergencia nacional del Incucai: “Ahora su corazón está débil, pero lo estamos tratando con medicamentos y estamos tratando de bajarle la sedación”.

“Un corazón para Lula”, la campaña de concientización para la donación de órganos

En un momento de desesperación ya que sus posibilidades de vivir dependen del trasplante de un corazón, la familia de Lucia Ibáñez recurrió a las redes sociales para pedir ayuda, poder difundir su caso y así concientizar sobre la importancia de la donación de órganos.

“Ahora estamos en un proceso para que le puedan bajar la sedación y así ella pueda despertarse, recuperar fuerzas y esperar el trasplante de la mejor manera posible”, explicó Romina a este medio.

En ese sentido, la profesora explicó que debido a los bloqueos ventriculares que padece la pequeña el tiempo de espera se aceleró y por eso recurrieron a las redes sociales para comenzar con la campaña “Un corazón para Lula”.

"Lula es una gordita hermosa, su estado es muy delicado, necesita urgentemente un corazón para seguir viviendo. Le encantan las canciones de la granja de Zenón, bebé Finn y Plim Plim. Le gusta jugar con sus hermanos, Santi y Bren, a dar vueltas en la cama mientras le cantan la canción de los monitos saltando en la cama. Baila con la canción de Quiero un tereré . Su librito favorito es el de La vaca Blanca. Y así como esto que te contamos tenemos un montón más y queremos seguir viviendo estos momentos hermosos con nuestra bebé. Ayúdanos a multiplicar nuestro mensaje! Romi y Aníbal."

“Nosotros esperamos un milagro. Sabemos que la familia que tiene que tomar la decisión está en el peor momento porque es a un chiquito a quienes tienen que despedir ellos y es el único que puede recibir Lula. Por eso, queremos concientizar y llegar a esa familia que nos diga sí a la donación de órganos”.

El último tiempo para la familia Ibáñez no fue fácil, pero los padres de Lula no bajan los brazos y no pierden las esperanzas de que llegue el ese milagro para la beba. “Lula tiene una personalidad avasallante, le encanta estar a upa todo el día, está atenta a lo que hacen los hermanos; le encanta bailar. Es muy vivaracha”, describió su mamá.

Qué es la cardiopatía congénita

Son malformaciones del corazón y/o de los vasos sanguíneos que pueden producirse antes de nacer. La mayoría de estas cardiopatías puede detectarse por ecografías durante el embarazo o luego del nacimiento del bebé.

Uno de cada 100 recién nacidos presenta alguna cardiopatía congénita. En la Argentina, nacen al año unos 7 mil niños con esta patología. Alrededor del 50% de ellos requieren cirugía en el primer año de vida y dos terceras partes son solucionables con diagnóstico oportuno y tratamiento.