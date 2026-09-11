El abogado de Callejero Fino: "El arma no participó de ningún ilícito y él nunca dijo que fuera suya" El doctor Diego Storto, quien representa al artista de RKT detenido por manejar una camioneta sin patente y portar un arma de guerra, dio detalles de cómo sigue la causa. El músico de RKT seguirá detenido 15 días más. Agregar C5N en









El músico de RKT seguirá detenido 15 días más. Redes sociales

El músico Callejero Fino declaró ante la fiscalía de Benavídez, al lado de la comisaría donde sigue detenido por circular en una camioneta sin patente y por portación de arma de guerra con la numeración limada. El abogado Diego Storto aseguró que "el arma no tiene secuestro, no participó de ningún ilícito".

En diálogo con C5N, el letrado puso el foco en el revolver Glock calibre.40 y desmintió que el músico de RKT haya recibido amenazas. En este sentido, adelantó que va a haber nuevas diligencias en la semana próxima -con datos y nombres que va a aportar Callejero Fino- para aclarar la situación de su defendido.

"Se va a clarificar en las pruebas lo que dijo Natanael (el nombre real del artista) en la semana", afirmó y aludió a lo que dijo en un primer momento el famoso ante la justicia, que no sabía nada del arma encontrada en el vehículo y negó que fuera suya.

"Él es un referente de un género, es un ejemplo de superación, y que le da trabajo a muchas personas, y ojalá que muchas personas que están detenidas se conviertan en un Callejero Fino", lanzó el abogado.

La fiscalía tiene ahora 15 días más para ver si deja firme la prisión preventiva, en donde el fiscal Cosme Iribarren que el arma es del artista. "Él nunca dijo que su arma fuera suya. Que la numeración sea limada no agrava la situación legal", remarcó Storto.

Seguirá detenido 15 días más Mientras avanza la investigación, Callejero Fino continuará detenido durante otros 15 días. La causa se inició a partir del hallazgo de una Glock calibre .40 con la numeración suprimida. El arma se encontraba en una camioneta que, además, circulaba sin patente. La condena penal de Callejero Fino El músico Callejero Fino (Simón Natanael Alvarenga) fue condenado a seis años de prisión cuando tenía 20 años por un delito de robo agravado a mano armada / tentativa de robo y lesiones. Esto sucedió en marzo de 2016, y estuvo unos cinco meses encerrado en una unidad penitenciaria y luego la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Durante ese periodo de arresto domiciliario en su casa de Presidente Derqui donde comenzó a componer y grabar de manera casera los primeros temas que lo catapultaron a la fama en el género RKT.