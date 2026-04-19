El 57% de los argentinos ya usa inteligencia artificial en el trabajo Un relevamiento sectorial confirma la integración progresiva de esta tecnología en las tareas diarias, a la vez que advierte sobre una creciente inquietud por el reemplazo de tareas humanas. Por + Seguir en







El 41% de los consultados sospecha que la tecnología reemplazará la labor humana en el futuro cercano.

El 57% de los empleados en Argentina utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) en su jornada laboral. Este dato refleja un incremento de dos puntos porcentuales respecto a 2025 y consolida una tendencia de adopción tecnológica firme en el mercado local.

La utilidad de estos sistemas cuenta con un respaldo casi total: el 99% de los usuarios los califica de forma positiva. Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, destacó la vigencia de este fenómeno: "En comparación con el año pasado, el uso de IA por parte de los trabajadores aumentó dos puntos, un crecimiento que, aunque es moderado, refuerza una tendencia sostenida".

A pesar de la alta valoración operativa, el miedo a la sustitución de puestos de trabajo muestra un ascenso constante. El 41% de los consultados sospecha que la tecnología reemplazará la labor humana en el futuro cercano, lo cual marca una suba de cinco puntos frente al periodo anterior.

La inquietud es todavía más aguda entre los especialistas en recursos humanos, sector donde el 68% augura el desplazamiento de ciertos perfiles profesionales. No obstante, la sustitución efectiva de roles por soluciones inteligentes se limita, por el momento, a solo el 16% de las organizaciones del país.

Los trabajadores buscan capacitación ante los riesgos de la automatización Los sectores de marketing, publicidad y administración aparecen como los perfiles con mayor exposición a estos cambios. Ante este escenario, el 92% de los empleados manifiesta su intención de capacitarse para sostener su vigencia y adquirir destrezas que permitan una convivencia productiva con la tecnología.