El 57% de los argentinos ya usa inteligencia artificial en el trabajo

El 57% de los empleados en Argentina utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) en su jornada laboral. Este dato refleja un incremento de dos puntos porcentuales respecto a 2025 y consolida una tendencia de adopción tecnológica firme en el mercado local.
La utilidad de estos sistemas cuenta con un respaldo casi total: el 99% de los usuarios los califica de forma positiva. Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, destacó la vigencia de este fenómeno: "En comparación con el año pasado, el uso de IA por parte de los trabajadores aumentó dos puntos, un crecimiento que, aunque es moderado, refuerza una tendencia sostenida".
A pesar de la alta valoración operativa, el miedo a la sustitución de puestos de trabajo muestra un ascenso constante. El 41% de los consultados sospecha que la tecnología reemplazará la labor humana en el futuro cercano, lo cual marca una suba de cinco puntos frente al periodo anterior.
La inquietud es todavía más aguda entre los especialistas en recursos humanos, sector donde el 68% augura el desplazamiento de ciertos perfiles profesionales. No obstante, la sustitución efectiva de roles por soluciones inteligentes se limita, por el momento, a solo el 16% de las organizaciones del país.
Los trabajadores buscan capacitación ante los riesgos de la automatización
Los sectores de marketing, publicidad y administración aparecen como los perfiles con mayor exposición a estos cambios. Ante este escenario, el 92% de los empleados manifiesta su intención de capacitarse para sostener su vigencia y adquirir destrezas que permitan una convivencia productiva con la tecnología.
La dependencia excesiva de los sistemas y la seguridad de los datos constituyen las preocupaciones centrales para la mayoría de los usuarios. Además, casi la mitad de los encuestados advierte que los errores por información incorrecta y la pérdida de intuición humana representan riesgos críticos en la toma de decisiones finales.
La adopción de estas herramientas predomina en el rango de los 31 a los 50 años, grupo que concentra el 60% del uso declarado. Quienes ya incorporan la IA destacan la mayor agilidad en sus procesos y el ahorro de tiempo en tareas repetitivas como los beneficios principales de esta transformación.