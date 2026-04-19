19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El 57% de los argentinos ya usa inteligencia artificial en el trabajo

Un relevamiento sectorial confirma la integración progresiva de esta tecnología en las tareas diarias, a la vez que advierte sobre una creciente inquietud por el reemplazo de tareas humanas.

Por
 El 41% de los consultados sospecha que la tecnología reemplazará la labor humana en el futuro cercano.

 El 41% de los consultados sospecha que la tecnología reemplazará la labor humana en el futuro cercano.

El 57% de los empleados en Argentina utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) en su jornada laboral. Este dato refleja un incremento de dos puntos porcentuales respecto a 2025 y consolida una tendencia de adopción tecnológica firme en el mercado local.

un jubilado murio en puerto madryn tras ser atacado por un pitbull de su familia
Te puede interesar:

Un jubilado murió en Puerto Madryn tras ser atacado por un pitbull de su familia

La utilidad de estos sistemas cuenta con un respaldo casi total: el 99% de los usuarios los califica de forma positiva. Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, destacó la vigencia de este fenómeno: "En comparación con el año pasado, el uso de IA por parte de los trabajadores aumentó dos puntos, un crecimiento que, aunque es moderado, refuerza una tendencia sostenida".

A pesar de la alta valoración operativa, el miedo a la sustitución de puestos de trabajo muestra un ascenso constante. El 41% de los consultados sospecha que la tecnología reemplazará la labor humana en el futuro cercano, lo cual marca una suba de cinco puntos frente al periodo anterior.

La inquietud es todavía más aguda entre los especialistas en recursos humanos, sector donde el 68% augura el desplazamiento de ciertos perfiles profesionales. No obstante, la sustitución efectiva de roles por soluciones inteligentes se limita, por el momento, a solo el 16% de las organizaciones del país.

Los trabajadores buscan capacitación ante los riesgos de la automatización

Los sectores de marketing, publicidad y administración aparecen como los perfiles con mayor exposición a estos cambios. Ante este escenario, el 92% de los empleados manifiesta su intención de capacitarse para sostener su vigencia y adquirir destrezas que permitan una convivencia productiva con la tecnología.

La dependencia excesiva de los sistemas y la seguridad de los datos constituyen las preocupaciones centrales para la mayoría de los usuarios. Además, casi la mitad de los encuestados advierte que los errores por información incorrecta y la pérdida de intuición humana representan riesgos críticos en la toma de decisiones finales.

La adopción de estas herramientas predomina en el rango de los 31 a los 50 años, grupo que concentra el 60% del uso declarado. Quienes ya incorporan la IA destacan la mayor agilidad en sus procesos y el ahorro de tiempo en tareas repetitivas como los beneficios principales de esta transformación.

Noticias relacionadas

Informate sobre los Feriados que tendrá el mes de mayo este 2026

¿Hay fin de semana largo de cuatro días en mayo 2026 por los feriados?

El tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano quedó suspendido por el grave accidente.
play

Tragedia en el Rally Sudamericano: murió un espectador atropellado en Córdoba

Se busca integrar herramientas digitales al sistema tradicional de fiscalización.

En qué provincia se puede denunciar una infracción de tránsito por Whatsapp y cómo hacerlo

Surgen alternativas accesibles que buscan cuidar estas superficies sin necesidad de grandes inversiones.

Por qué recomiendan colocar papel aluminio en la alacena y para qué sirve

El padre del alumno tenía armas en su casa.

La Pampa: un alumno amenazó a los docentes y hallaron armas en la casa del padre

Triple crimen de Florencio Varela: avanzan la extradición de Pequeño J

Triple crimen de Florencio Varela: avanzan con la extradición de "Pequeño J"

Rating Cero

El atacante ingresó al set de grabación con un arma blanca.

Tragedia en el set: un hombre ingresó al rodaje de "Sin senos sí hay paraíso" y mató a dos personas

Rocío Oliva, en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, fue a bancar al Millonario. 

Rocío Oliva dijo presente en el Superclásico y opinó sobre el nuevo juicio por Maradona

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

Coty Romero reveló que su salida estaba pactada.

Coty Romero reveló que su salida de Cárcel de Gemelos estaba arreglada: "No me podía quedar"

Posible infidelidad de Adabel Guerrero a su marido, tras catorce años de relación. Pura polémica.

Se filtró por qué Adabel Guerrero se separó de su pareja después de 14 años

últimas noticias

La familia llevaba en el baúl 42 paquetes rectangulares con una sustancia blanca. 

Una familia fue detenida con 23 kilos de cocaína escondidos en el baúl del auto en la Ruta Nacional N° 34

Hace 3 minutos
Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

Hace 42 minutos
Boca le ganó a River en el Superclásico.

Boca le ganó a River por el torneo Apertura 2026: cuándo es el próximo Superclásico

Hace 54 minutos
River perdió con Boca.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota con Boca por el Superclásico

Hace 54 minutos
Boca le ganó a River en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra River por el Superclásico

Hace 58 minutos