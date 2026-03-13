13 de marzo de 2026 Inicio
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Un camionero alcoholizado volcó su carga y causó un caos de tránsito en Corrientes

Un chofer de 35 años perdió el control de su transporte, que tumbó y desparramó toda la carga. El testeo arrojó un resultado positivo de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre.

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El camión con semiremolque volcó toda su carga sobre Ruta Nacional 12

El camión con semiremolque volcó toda su carga sobre Ruta Nacional 12, en Corrientes.

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Un camión Scania con semirremolque volcó este viernes a las 6:50 en el cruce de avenida Maipú y Ruta Nacional 12, en Corrientes. El conductor, de 35 años, manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y desparramó la carga. El testeo oficial registró 1,91 gramos por litro de sangre.

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Según Infobae, el camión trasladaba una importante cantidad de aguas saborizadas y botellas de gaseosas hacia el interior provincial. Como consecuencia del impacto, la mercadería quedó totalmente desparramada sobre la calzada y el sector de banquinas, y el vehículo terminó dentro de una zanja al costado de la ruta.

Personal de Bomberos Voluntarios y la Policía de Corrientes acudieron al lugar de forma inmediata por el derrame de combustible. Los efectivos trabajaron para prevenir incendios y aseguraron el área del siniestro. Según informó el medio local El Litoral, el operativo incluyó cortes preventivos en el cableado eléctrico.

Ruta 12 y Avenida Maipú, Corrientes
Ruta Nacional 12 y Avenida Maipú, en Corrientes, es la zona del vuelco.

Ruta Nacional 12 y Avenida Maipú, en Corrientes, es la zona del vuelco.

"Se hizo un corte de energía del camión para que no haya chispas", detalló a Radio Sudamericana el comandante Daniel Bertorello, el jefe de Bomberos Voluntarios que lideró las tareas de emergencia durante toda la jornada. Afortunadamente, el chofer viajaba solo y resultó ileso tras el fuerte vuelco.

Los informes preliminares indican que el hombre se durmió al volante en un tramo de recta antes del accidente; no hubo intervención de otros vehículos ni heridos de gravedad en la zona del impacto. El personal de tránsito organizó la circulación vehicular debido a la presencia de vidrios y restos de carga.

Los equipos de emergencia controlaron la pérdida de fluidos del motor para evitar daños ambientales mayores en el predio, mientras que el conductor recibió asistencia médica en el lugar y quedó a disposición de las autoridades policiales. La recomendación para los automovilistas que circulan por el área es transitar con extrema precaución y cuidado.

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