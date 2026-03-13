Un camionero alcoholizado volcó su carga y causó un caos de tránsito en Corrientes Un chofer de 35 años perdió el control de su transporte, que tumbó y desparramó toda la carga. El testeo arrojó un resultado positivo de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Por + Seguir en







El camión con semiremolque volcó toda su carga sobre Ruta Nacional 12, en Corrientes. Redes sociales

Un camión Scania con semirremolque volcó este viernes a las 6:50 en el cruce de avenida Maipú y Ruta Nacional 12, en Corrientes. El conductor, de 35 años, manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y desparramó la carga. El testeo oficial registró 1,91 gramos por litro de sangre.

Según Infobae, el camión trasladaba una importante cantidad de aguas saborizadas y botellas de gaseosas hacia el interior provincial. Como consecuencia del impacto, la mercadería quedó totalmente desparramada sobre la calzada y el sector de banquinas, y el vehículo terminó dentro de una zanja al costado de la ruta.

Personal de Bomberos Voluntarios y la Policía de Corrientes acudieron al lugar de forma inmediata por el derrame de combustible. Los efectivos trabajaron para prevenir incendios y aseguraron el área del siniestro. Según informó el medio local El Litoral, el operativo incluyó cortes preventivos en el cableado eléctrico.

Ruta 12 y Avenida Maipú, Corrientes Ruta Nacional 12 y Avenida Maipú, en Corrientes, es la zona del vuelco. Google Street: captura "Se hizo un corte de energía del camión para que no haya chispas", detalló a Radio Sudamericana el comandante Daniel Bertorello, el jefe de Bomberos Voluntarios que lideró las tareas de emergencia durante toda la jornada. Afortunadamente, el chofer viajaba solo y resultó ileso tras el fuerte vuelco.

Los informes preliminares indican que el hombre se durmió al volante en un tramo de recta antes del accidente; no hubo intervención de otros vehículos ni heridos de gravedad en la zona del impacto. El personal de tránsito organizó la circulación vehicular debido a la presencia de vidrios y restos de carga.