31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Un cambio real: Sandra Gil y el desafío de enfocarse para volver a hacerle "upa a mi hija"

Logró bajar 12 kilos luego de comenzar una rutina de entrenamiento junto a La Roca. Sus dos operaciones de rodilla, el contrapunto con su madre y un mensaje esperanzador: “No se queden en su zona de confort, salgan".

Por
Sandra Gil junto a La Roca. 

Sandra Gil junto a La Roca. 

Sandra Gil es la protagonista del décimo capítulo de Un Cambio Real, una producción original de C5N que cuenta historias de vida transformadas a partir del entrenamiento con Cristian Ariel "La Roca" Quevedo. En este caso, el desafío se centró en modificar la rutina y enfocarse en reacondicionar su cuerpo físicamente para poder volver a hacer "upa a mi hija".

Los gatos siguen a sus dueños a todos lados porque se sienten seguros. 
Te puede interesar:

Las cuatro razones por la que los gatos siguen a sus dueños a todos lados

Pero el camino de Sandra para poder bajar 12 kilos no fue fácil: arrastraba dos operaciones de rodilla que la privaron de jugar y disfrutar de su hija libremente: “No podía levantarla en brazos y entendí que algo estaba muy mal”.

“Siempre estuve enfocada 100% en mi hija. Yo ya venía operada y había dejado de lado todo lo que era el deporte. Entonces no podía hacerle upa, no podía subir las escaleras y dije 'pará tengo 36 años', no puede ser que no pueda. Necesitaba un cambio”, señaló junto a La Roca.

Al contar su historia de vida, Sandra puso como espejo la vida de su madre. “Lamentablemente estaba siguiendo el ejemplo de lo que era mi mamá. Ella siempre me decía que me enfoque en mi hija y cuando comencé a entrenar me preguntaba '¿otra vez al gimnasio? ¿otra vez con la locura de la alimentación?'”.

“Yo al principio tenía miedo de si realmente estaba fallando, pero la verdad es que no. No quería ser como ella” , se lamentó.

A partir de ese momento, destacó el apoyo de su pareja para llevar a cabo su verdadero cambio real. "Lo hablé con mi marido, le dije que necesitaba que me cubra para yo reencontrarme conmigo misma. Bajé más de 12 kilos", reveló.

Pero la transformación de Sandra no fue solo física desde que comenzó una rutina de entrenamiento junto a la Roca. "Ahora tengo mayor autoestima, ganas de jugar con mi hija y algo que uso hasta el día de hoy como motivación. No se queden en su zona de confort, salgan. Nada va a ser fácil pero invito a que te animes”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El oso será evaluado para determinar su estado de salud.

Santa Fe: rescataron a un oso melero atrapado en las vías del tren

Para la familia fue un homicidio algún fisura que la haya sorprendido. 

Caso Narela Barreto: las dos hipótesis que analiza la familia de la joven

Este cambio responde a transformaciones en los hábitos cotidianos y en los espacios disponibles. 

Así es el asado moda de 2026 con una parrilla que cambia todo

Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado en Santa Fe de 23 puñaladas.
play

Caso Jeremías: el abogado de la familia reveló los detalles de la causa

El pancho, una popular comida para la sociedad.

Quién hace el mejor pancho: la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal de Marull suma un concurso imperdible

El calor no da tregua.

¿Febrero llega con ola de calor? Rige una alerta roja por temperaturas extremas y máximas de 34°

Rating Cero

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

La conductora expuso una fuerte situación de su exnovio.

Sabrina Rojas reveló una picante situación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él estaba con Flor Vigna

¿Quién renunció en Telefe?

Renuncia bomba de un periodista de Telefe: "Es la primera vez que decido irme de un ciclo"

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata De las cenizas, la dura película inspirada en hechos reales que emociona a todos

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix
play

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Hace 15 minutos
Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Hace 22 minutos
La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Hace 24 minutos
Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

Hace 41 minutos
Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

Hace 45 minutos