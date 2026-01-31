Un cambio real: Sandra Gil y el desafío de enfocarse para volver a hacerle "upa a mi hija" Logró bajar 12 kilos luego de comenzar una rutina de entrenamiento junto a La Roca. Sus dos operaciones de rodilla, el contrapunto con su madre y un mensaje esperanzador: “No se queden en su zona de confort, salgan". Por + Seguir en







Sandra Gil junto a La Roca.

Sandra Gil es la protagonista del décimo capítulo de Un Cambio Real, una producción original de C5N que cuenta historias de vida transformadas a partir del entrenamiento con Cristian Ariel "La Roca" Quevedo. En este caso, el desafío se centró en modificar la rutina y enfocarse en reacondicionar su cuerpo físicamente para poder volver a hacer "upa a mi hija".

Pero el camino de Sandra para poder bajar 12 kilos no fue fácil: arrastraba dos operaciones de rodilla que la privaron de jugar y disfrutar de su hija libremente: “No podía levantarla en brazos y entendí que algo estaba muy mal”.

“Siempre estuve enfocada 100% en mi hija. Yo ya venía operada y había dejado de lado todo lo que era el deporte. Entonces no podía hacerle upa, no podía subir las escaleras y dije 'pará tengo 36 años', no puede ser que no pueda. Necesitaba un cambio”, señaló junto a La Roca.

Al contar su historia de vida, Sandra puso como espejo la vida de su madre. “Lamentablemente estaba siguiendo el ejemplo de lo que era mi mamá. Ella siempre me decía que me enfoque en mi hija y cuando comencé a entrenar me preguntaba '¿otra vez al gimnasio? ¿otra vez con la locura de la alimentación?'”.

“Yo al principio tenía miedo de si realmente estaba fallando, pero la verdad es que no. No quería ser como ella” , se lamentó.

A partir de ese momento, destacó el apoyo de su pareja para llevar a cabo su verdadero cambio real. "Lo hablé con mi marido, le dije que necesitaba que me cubra para yo reencontrarme conmigo misma. Bajé más de 12 kilos", reveló. Pero la transformación de Sandra no fue solo física desde que comenzó una rutina de entrenamiento junto a la Roca. "Ahora tengo mayor autoestima, ganas de jugar con mi hija y algo que uso hasta el día de hoy como motivación. No se queden en su zona de confort, salgan. Nada va a ser fácil pero invito a que te animes”, concluyó.