ANMAT prohibió una serie de cosméticos infantiles con personajes de películas La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que se trataba de productos ilegítimos de los que no se conocen sus condiciones de elaboración, por lo que pueden ser perjudiciales para la salud. Por + Seguir en







ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios cosméticos destinados al público infantil. Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una serie de cosméticos infantiles, con personajes de series y películas, por tratarse de productos ilegítimos de los que no se conocen sus condiciones de elaboración, por lo que pueden ser perjudiciales para la salud.

La medida se implementó a través de la Disposición 221/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

El texto repasa que "no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos".

ANMAT agrega que "se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible conocer que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, y que a su vez no habrían ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".

ANMAT cosméticos infantiles pequeña pupina bebés llorones "Bebés llorones", uno de los cosméticos infantiles prohibidos por ANMAT. Redes sociales El listado de productos prohibidos comprende: kit de belleza "Pequeña Pupina" marca "Bebés Llorones", conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; set de belleza "Labubus" sin marca, conteniendo una paleta de cuatro sombras, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; juego maquillaje trío de maquillaje artístico "Lilo & Stitch" marca "Pequeña Diseñadora", conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, cont. neto 12 grs., industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

También incluye: Set de belleza marca "Disney Princesses", conteniendo un dúo de rubor, un labial y un esmalte, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; set de belleza marca "Piku", conteniendo una paleta de sombras, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; set de belleza marca "My Little Pony", conteniendo un esmalte y dos labiales, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; base líquida con color marca "Bicgerbowe", en envase rosa con dibujo y forma de oso, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Por último, se menciona: set de maquillaje en estuche plegable "Make Up Set Hello Kitty" marca "Iman of Noble", conteniendo paleta de sombras y rubores, cont. neto 28g, vencimiento 12/29, sin lote ni otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado; perfume con vaporizador "Sunshine" marca "Victorious Final", cont. neto 88 ml, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.