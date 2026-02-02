2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT prohibió una serie de cosméticos infantiles con personajes de películas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que se trataba de productos ilegítimos de los que no se conocen sus condiciones de elaboración, por lo que pueden ser perjudiciales para la salud.

Por
ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios cosméticos destinados al público infantil.

ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios cosméticos destinados al público infantil.

Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una serie de cosméticos infantiles, con personajes de series y películas, por tratarse de productos ilegítimos de los que no se conocen sus condiciones de elaboración, por lo que pueden ser perjudiciales para la salud.

Prohibieron la venta de un aceite de oliva por estar falsamente rotulado.
Te puede interesar:

ANMAT prohibió la elaboración y venta de una reconocida marca de aceite de oliva

La medida se implementó a través de la Disposición 221/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

El texto repasa que "no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos".

ANMAT agrega que "se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible conocer que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, y que a su vez no habrían ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".

ANMAT cosméticos infantiles pequeña pupina bebés llorones

"Bebés llorones", uno de los cosméticos infantiles prohibidos por ANMAT.

El listado de productos prohibidos comprende: kit de belleza "Pequeña Pupina" marca "Bebés Llorones", conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; set de belleza "Labubus" sin marca, conteniendo una paleta de cuatro sombras, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; juego maquillaje trío de maquillaje artístico "Lilo & Stitch" marca "Pequeña Diseñadora", conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, cont. neto 12 grs., industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

También incluye: Set de belleza marca "Disney Princesses", conteniendo un dúo de rubor, un labial y un esmalte, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; set de belleza marca "Piku", conteniendo una paleta de sombras, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; set de belleza marca "My Little Pony", conteniendo un esmalte y dos labiales, industria argentina, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; base líquida con color marca "Bicgerbowe", en envase rosa con dibujo y forma de oso, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Por último, se menciona: set de maquillaje en estuche plegable "Make Up Set Hello Kitty" marca "Iman of Noble", conteniendo paleta de sombras y rubores, cont. neto 28g, vencimiento 12/29, sin lote ni otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado; perfume con vaporizador "Sunshine" marca "Victorious Final", cont. neto 88 ml, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anmat prohibió la elaboración, uso y distribución dediversos productos sanitarios, cosméticos y medicamentos

ANMAT suspendió la venta de un producto para el cabello por tener un componente peligroso

ANMAT prohibió la venta, realización y comecialización.

ANMAT prohibió la venta de una serie de productos de cuidado personal y limpieza

El paroserá para Trenes Argentinos Pasajeros, las líneas Belgrano, Urquiza y SanMartín; Metrovías y Ferrovías

La Fraternidad ratificó el paro de trenes: "Los trabajadores no aceptamos limosnas"

Conocé más sobre el caso de Matt Eamer

Pensó que el dolor en el estómago era por una descompostura pero el diagnóstico reveló lo peor: qué sucedió

play

La angustia de la mamá de Thiago al recordar la golpiza de los amigos a su hijo: "La cara reventada"

El Gobierno introdujo cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo hacer el trámite online para sacar el nuevo DNI

Rating Cero

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix
play

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix: cómo encontrarla

El cambio físico de Eduardo Franco tras tres meses de preparación.

La impresionante transformación física de Eduardo Franco, de Stranger Things: así se ve tras 3 meses de entrenamiento

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.

Este famoso actor de Marvel apuntó contra Donald Trump y los rumores sobre su participación en la franquicia se dispararon: ¿qué pasó?

Moria Casán destrozó a Luciano Castro por el pasacalle a Griselda Siciliani: Una cursilería al extremo

Moria Casán destrozó a Luciano Castro por el pasacalle a Griselda Siciliani: "Una cursilería al extremo"

Estreno furor en Netflix.
play

Cuál es la serie adolescente histórica que no para de ser tendencia en Netflix desde que llegó al streaming

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtMF

últimas noticias

Las botas impermeables que reemplazan a las de lluvia tradicionales.

Adiós a las botas de lluvia tradicionales: así son los modelos que son elegantes y son furor para 2026

Hace 12 minutos

Esto le pasa al cuerpo si tomás alcohol en olas de calor: ¿lo sabías?

Hace 23 minutos
El paroserá para Trenes Argentinos Pasajeros, las líneas Belgrano, Urquiza y SanMartín; Metrovías y Ferrovías

La Fraternidad ratificó el paro de trenes: "Los trabajadores no aceptamos limosnas"

Hace 28 minutos
Pablo Grillo fue atacado por un efectivo de Gendarmería en marzo de 2025.

Pablo Grillo volvió a su casa tras 10 meses hospitalizado: el emotivo video junto a su familia

Hace 35 minutos
Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Hace 37 minutos