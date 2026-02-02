Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtM El artista puertorriqueño se alzó con el mayor premio de la gala, en una noche que estuvo cargada de discursos contar el ICE de Donald Trump. + Seguir en







Bad Bunny en los Grammy 2026.

El artista puertorriqueño Bad Bunny volvió a hacer historia. En una noche cargada de estrellas en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el artista puertorriqueño alcanzó la cima máxima de la industria al ganar el premio a Álbum del Año en los Grammy 2026 por su disco DeBi TiRaR Más Fotos, que fue de los trabajos más escuchado en 2025.

Con este triunfo, Benito Martínez Ocasio no solo reafirma su dominio global, sino que logra lo que pocos artistas de habla hispana han conseguido: posicionar un proyecto íntegramente latinoamericano como la obra maestra del año para la crítica estadounidense.

Al subir al escenario, visiblemente emocionado, el artista dedicó el premio a sus raíces: "Esto no es solo mío, es de Puerto Rico, de toda Latinoamérica y de los que nunca dejaron de creer que nuestra lengua puede ser la más grande del mundo".

El álbum ganador logró cautivar a la Academia gracias a:

Innovación sonora: Una fusión disruptiva de ritmos caribeños con sonidos experimentales.

Impacto cultural: Un fenómeno que dominó las plataformas de streaming durante todo el 2025.

Críticas positivas: El disco fue elogiado por la prensa especializada por su profundidad lírica y su capacidad de reinventar el género urbano. Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes" Bad Bunny se sumó a las manifestaciones contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Donald Trump durante el discurso que dio tras recibir el Grammy a Mejor álbum de música urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.