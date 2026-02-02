2 de febrero de 2026 Inicio
Una joven británica se mudó a un país exótico y sale a comer afuera por un dólar: ¿dónde se encuentra?

El caso reavivó el interés por aquellos destinos considerados “exóticos” que, además de paisajes y tradiciones distintas, ofrecen oportunidades.

Por
La historia de Casey

La historia de Casey, la jóven que decidió mudarse de país

  • Casey dejó el Reino Unido y se mudó a Da Nang, Vietnam, atraída por el bajo costo de vida.
  • El alquiler puede costar desde £150 mensuales y comer comida local ronda £1 por plato. Comparte gastos con su pareja y destaca que transporte y actividades recreativas son económicos.
  • Recomienda buscar departamentos en Facebook Marketplace para conseguir precios más bajos.
  • Cada vez más jóvenes y trabajadores remotos eligen Vietnam por su buena calidad de vida y bajos costos.

Una joven británica se volvió viral en redes sociales luego de compartir detalles de su nueva vida en un destino que pocos imaginan cuando se piensa en emigrar. Sus publicaciones llamaron la atención por mostrar cómo cambió su rutina cotidiana y, especialmente, por el bajo costo de vida que encontró tras dejar Europa para comenzar una etapa completamente distinta.

Entre los aspectos que más sorprendieron a sus seguidores se encuentra el precio de las comidas fuera de casa, una diferencia que impacta especialmente a quienes están acostumbrados a los valores europeos. Restaurantes, puestos callejeros y mercados locales forman parte de una experiencia que combina gastronomía, cultura y un ritmo de vida muy diferente al que tenía antes de mudarse.

A qué exótico país se fue la joven inglesa que tiene bajos costos

Vietnam

Casey decidió dar un giro radical a su vida al dejar el Reino Unido para instalarse en Vietnam, un país que por cuarto año seguido figura entre los más económicos del mundo para vivir. A través de sus redes sociales, la joven comparte cómo es su nueva rutina y describe su experiencia como vivir en “un paraíso”, especialmente por el bajo costo de vida que encontró en Da Nang, la ciudad costera donde reside.

Allí, los alquileres pueden rondar las 150 libras mensuales y comer en restaurantes locales cuesta cerca de una libra por plato. Casey aconseja buscar vivienda a través de Facebook Marketplace en lugar de plataformas de alquiler turístico, ya que permite conseguir precios mucho más bajos. Aunque ella pagó más por mudarse de forma inmediata a un departamento con pileta, asegura que muchos residentes logran alquileres bastante más económicos.

La joven comparte el gasto del alquiler con su pareja, lo que reduce aún más los costos mensuales. Además, destaca que el transporte y las actividades recreativas también son accesibles: los taxis son baratos, las excursiones tienen precios moderados y hasta darse masajes regularmente resulta económico.

Su experiencia muestra por qué Da Nang se convirtió en un destino atractivo para quienes trabajan de manera remota y buscan una mejor calidad de vida con gastos reducidos.

