El sorteo 3.344 del Quini 6 de este domingo 1 de febrero repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.
El sorteo 3.344 del Quini 6 de este domingo 1 de febrero repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
Números ganadores: 02 - 04 - 15 - 18 - 31 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $ 6.273.181.357
5 aciertos: 27 ganadores. Premio: $ 1.608.434
4 aciertos: 1.773 ganadores. Premio: $ 7.348,18
Números ganadores: 12 - 16 - 25 - 27 - 35 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $ 780.000.000
5 aciertos: 18 ganadores. Premio: $ 2.412.651
4 aciertos: 1.517 ganadores Premio: $ 8.588,21
Números ganadores: 03 - 19 - 20 - 21 - 30 - 39
6 aciertos: vacante. Premio: $ 6.349.366.845
Números ganadores: 09 - 30 - 31 - 42 - 43 - 45
5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $ 43.267.716
6 aciertos: 2.467 ganadores. Premio: $ 62.829,35
El próximo pozo del sorteo 3.345 del Quini 6 se realizará el miércoles 4 de febrero a las 21.15. Pozo estimado: $14.650.000.000
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.