Quini 6: los resultados del sorteo 3344 del domingo 1 de febrero de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026.

El sorteo 3.344 del Quini 6 de este domingo 1 de febrero repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Loto Plus: resultado del sorteo 3853 del sábado 31 de enero de 2026

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 1 de febrero de 2026

Números ganadores: 02 - 04 - 15 - 18 - 31 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $ 6.273.181.357

5 aciertos: 27 ganadores. Premio: $ 1.608.434

4 aciertos: 1.773 ganadores. Premio: $ 7.348,18

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 1 de febrero de 2026

Números ganadores: 12 - 16 - 25 - 27 - 35 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $ 780.000.000

5 aciertos: 18 ganadores. Premio: $ 2.412.651

4 aciertos: 1.517 ganadores Premio: $ 8.588,21

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 1 de febrero de 2026

Números ganadores: 03 - 19 - 20 - 21 - 30 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $ 6.349.366.845

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 1 de febrero de 2026

Números ganadores: 09 - 30 - 31 - 42 - 43 - 45

5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $ 43.267.716

Pozo extra: resultado del domingo 1 de febrero de 2026

6 aciertos: 2.467 ganadores. Premio: $ 62.829,35

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.345 del Quini 6 se realizará el miércoles 4 de febrero a las 21.15. Pozo estimado: $14.650.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

