Este famoso actor de Marvel apuntó contra Donald Trump y los rumores sobre su participación en la franquicia se dispararon: ¿qué pasó?

El artista se manifestó en una de las entregas de premios más renombradas y dijo que su presidente es “la peor persona del mundo”.

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.

Luego de criticar la gestión de Donal Trump en la presidencia de los Estados Unidos en medio de la alfombra roja de los Globos de Oro, Mark Ruffalo es uno de los centros de los rumores de estos días, los cuales indican que Disney lo habría apartado de sus artistas, con lo cual no podría volver a formar parte del Universo Marvel, donde interpreta a Hulk.

Pese a la fama que ha recaudado en los últimos cinco años, Ruffalo empezó a generar revuelo en la web de forma negativa por el controversial comentario que hizo sobre Trump. Como parte del escándalo generado, los rumores en su contra comenzaron a circular de forma intensa en internet.

Qué estaría pasando entre Mark Ruffalo y Marvel tras los dichos contra Donald Trump

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, Disney habría despedido a Ruffalo por el “activismo político” que implementó en la entrega de los Globos de Oro. Hasta la fecha, ni Disney ni Marvel y tampoco el actor se pronunciaron al respecto, pero se espera que surja un comunicado más adelante.

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.

En un tono todavía más contundente, Ruffalo lo calificó como “la peor persona del mundo” y afirmó que depender de alguien así para conducir al país más poderoso del planeta “es realmente aterrador”. Además, sostuvo que hablaba en nombre de millones de estadounidenses que hoy se sienten “asustados y vulnerables”, dejando en claro que él mismo se incluye entre quienes temen las consecuencias del regreso de Trump al centro de la escena política.

