Este famoso actor de Marvel apuntó contra Donald Trump y los rumores sobre su participación en la franquicia se dispararon: ¿qué pasó?

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”. Redes sociales

En un tono todavía más contundente, Ruffalo lo calificó como “la peor persona del mundo” y afirmó que depender de alguien así para conducir al país más poderoso del planeta “es realmente aterrador”. Luego de criticar la gestión de Donal Trump en la presidencia de los Estados Unidos en medio de la alfombra roja de los Globos de Oro, Mark Ruffalo es uno de los centros de los rumores de estos días, los cuales indican que Disney lo habría apartado de sus artistas, con lo cual no podría volver a formar parte del Universo Marvel, donde interpreta a Hulk.

Qué estaría pasando entre Mark Ruffalo y Marvel tras los dichos contra Donald Trump De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, Disney habría despedido a Ruffalo por el “activismo político” que implementó en la entrega de los Globos de Oro. Hasta la fecha, ni Disney ni Marvel y tampoco el actor se pronunciaron al respecto, pero se espera que surja un comunicado más adelante.

En un tono todavía más contundente, Ruffalo lo calificó como “la peor persona del mundo” y afirmó que depender de alguien así para conducir al país más poderoso del planeta “es realmente aterrador”. Además, sostuvo que hablaba en nombre de millones de estadounidenses que hoy se sienten “asustados y vulnerables”, dejando en claro que él mismo se incluye entre quienes temen las consecuencias del regreso de Trump al centro de la escena política.

