Cuál es el requisito que debés tener en cuenta sí o sí para aprobar la VTV en febrero 2026

Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales.

Este es el control que debés tener en cuenta para la VTV en 2026.

  • La VTV es obligatoria y busca garantizar la seguridad vial mediante un control integral del vehículo.
  • El sistema incorporó cambios en plazos, periodicidad y organización de las plantas verificadoras.
  • En febrero de 2026 deben realizarla los autos con patente terminada en 2, con especial control de cinturones.
  • No cumplir implica multas elevadas; contar con documentación y elementos de seguridad es clave.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se afirma como un requisito esencial para circular, orientado a fortalecer la seguridad vial en calles y rutas. Durante este control integral, técnicos especializados evalúan aspectos fundamentales del vehículo, como frenos, sistema de iluminación y estado de los neumáticos, entre otros componentes clave. El objetivo es garantizar que cada unidad se encuentre en condiciones adecuadas de funcionamiento, disminuyendo de forma significativa los riesgos de siniestros provocados por desperfectos mecánicos.

La VTV es un control obligatorio que se realiza una vez por año.
Qué autos no deberán hacer la VTV en 2026

En los últimos tiempos, el esquema de inspección incorporó modificaciones relevantes que los conductores deben considerar para evitar infracciones. Los cambios alcanzan tanto a los plazos de validez y a la periodicidad de las revisiones —que continúan siendo obligatorias— como a la organización y disponibilidad de las plantas verificadoras. Estas actualizaciones apuntan a optimizar el sistema y facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de un mayor número de vehículos.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

No cumplir con las exigencias establecidas implica la aplicación de sanciones económicas importantes. Más allá de las multas, la oblea vigente representa la certeza de que el automóvil respeta los estándares legales de seguridad y control ambiental. Por ese motivo, mantenerse al día con los nuevos calendarios y conocer las sedes habilitadas resulta clave para circular de manera responsable y sin inconvenientes en todo el país.

Qué requisito clave tiene la VTV en febrero 2026

Durante febrero de 2026, el foco del control de la VTV está puesto en respetar el cronograma oficial, que establece la obligatoriedad del trámite para los vehículos cuyas patentes finalizan en 2. Los titulares de estas unidades deben solicitar turno con anticipación para evitar sanciones que, tras las últimas actualizaciones, pueden alcanzar montos elevados. En esta instancia, las inspecciones refuerzan especialmente la verificación de los cinturones de seguridad, un componente que ganó centralidad en los controles: fallas en el sistema de anclaje o en el mecanismo de retracción implican el rechazo inmediato del vehículo.

También resulta clave prestar atención a la documentación requerida y al estado de los elementos de seguridad exigidos. Al asistir a la planta verificadora, se debe presentar DNI, licencia de conducir vigente y cédula verde o azul en regla, además del comprobante del seguro obligatorio. A esto se suma la obligación de contar con un matafuegos cargado y dentro de su vigencia, balizas reglamentarias y botiquín de primeros auxilios. Tener todo en condiciones no solo agiliza el trámite en un mes de alta demanda, sino que asegura una circulación más segura y responsable durante el resto de la temporada.

Cuál es el costo de la VTV en febrero 2026

Provincia de Buenos Aires (PBA)

  • Vehículos particulares de hasta 2.500 kg: $97.057,65
  • Motos: $38.801
  • Unidades que superan los 2.500 kg: $174.604

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

  • Automóviles de hasta 2.500 kg: $63.453,61
  • Motovehículos: $23.858,78

