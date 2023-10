Un barco de Buquebus encalló en el Río de la Plata y 400 pasajeros quedaron varados

Los pasajeros presentaron quejas y en el momento no fueron informados de lo ocurrido. De un momento a otro, la tripulación, brindó chalecos salvavidas y aguardó por un remolcador de la misma empresa. Cerca de las 11.15 el barco comenzó a ser remolcado y más tarde volvió al canal donde retomó su ruta a Buenos Aires.

buquebus Momento en el que barco fue remolcado.

"Lo sacaron del banco de arena y luego en el barco se hizo una limpieza de filtro", informaron medios uruguayos.

En el buque, que tiene capacidad para 610 personas y 110 autos, viajaban 469 pasajeros y una decena de vehículos. Llegó a Buenos Aires a las 12.35, más de dos horas después de lo previsto.

La empresa no informó acerca de lo ocurrido con el navío. No obstante, se cree que en algunos casos cuando el río está crecido, el capitán toma algún desvío para cortar camino y no sigue el canal, situación que pudo haber producido este episodio.