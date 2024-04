Un automovilista embistió una moto en Córdoba y mató al conductor: "Me distraje y cambié de carril"

Canal C Córdoba

Auto accidente Córdoba Así quedó el Fiat Cronos tras el accidente. El Doce

Fuentes del caso indicaron que "el motociclista venía andando por Sierras Chicas cuando de golpe se encontró de frente con el Logan que lo embistió". Por su parte, el conductor del auto que fue el que embistió, que tiene 43 años, reconoció su descuido ante la Policía: "No sé qué me pasó, me distraje y cambié de carril".

El motociclista murió esta madrugada a pesar de que fue trasladado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. Por su parte, el conductor del Fiat Cronos quedó internado en observación en el Hospital por tener traumatismos y lesiones en uno de sus brazos.

Santa Fe: tres muertos por un impactante choque múltiple

Tres personas murieron luego de un choque entre al menos tres vehículos en la provincia de Santa Fe en el kilómetro 94 de la ruta 34 durante el inicio del fin de semana extra largo.

Según consignó el sitio Infomasnoticias, el accidente lo protagonizaron una Ford Ranger, una Toyota Hilux y un Volkswagen Voyage. Por el choque, murieron dos hombres y una mujer, mientras que además se registraron heridos que fueron transportados hacia centros médicos para ser asistidos.

Por este motivo y luego de que se iniciara un operativo, hubo embotellamientos en la zona y especialmente en el sector de la ruta 34 que se encuentra entre San Genaro y Centeno. Debido a esta situación, quienes se encontraban en el lugar debieron utilizar la ruta 56 para dirigirse al norte de la provincia, mientras que los que pretendían avanzar en sentido contrario, tuvieron que usar la ruta 66.