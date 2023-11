Un argentino contó cuánto gana en un restaurante en Japón y se viralizó

En este caso, el joven, que parece verse entusiasmado con su situación en un país tan distinto, emigró a la ajetreada capital de Japón hace un año. La influencer no dudó en hacerle preguntas claves para que los viewers obtuvieran información concreta y fácil de entender.

Entre ellas, le consultó sobre las posibilidades de conseguir empleo y sobre su sueldo actual, a lo que el joven empleado respondió:

“Sinceramente, yo a la primera semana que llegué a Japón, ya estaba trabajando y al mes me podía pagar el alquiler” Además, agregó que paga 700 dólares mensuales por el alquiler de un departamento en la ciudad más poblada del mundo.

El video se viralizó velozmente en la plataforma asiática y hasta el momento alcanzó más de 1.7 millones de visualizaciones, 59,7 mil "me gusta" y más de mil comentarios de seguidores impactados por la suma de dinero que cobra como “staff” del local. Mientras algunos reaccionaron con menos seriedad y más humor.

“La gente solo ve lo que gana, pero no ve lo que gasta en alquiler. Sería lo mismo que gane 260 mil pesos y pagué 70 mil por un departamento”, "Si el trabaja acá esa cantidad de horas también estaría bien y estaría en su país", “yo también soy de José C Paz y creo que es el único ser que pudo salir de acá” "no me importa el sueldo ya poder vivir en Tokio es mi sueño jajaja", fueron algunos de los comentarios publicados.