Marcha del Orgullo en Buenos Aires: ultiman detalles para la celebración del próximo 7 de noviembre

La Comisión Organizadora anticipó más de 450 puestos para la tradicional feria de emprendimientos, 200 rescatistas que velarán por la seguridad de las personas concurrentes, con una agenda cargada de música y consignas políticas. Mientras tanto, se aguardan definiciones en torno al punto de partida de la movilización.

La 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires se realizará el sábado 7 de noviembre, con una feria de 450 puestos, 200 rescatistas, numerosos artistas invitados y consignas políticas concretas. La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) ratificó la fecha, pero todavía no definió el recorrido ni el punto de partida ante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV.

La posibilidad de una suspensión había circulado en los días previos por la cercanía de la visita papal. Sin embargo, durante la conferencia de prensa, los integrantes de la organización confirmaron que la convocatoria se mantiene y presentaron la consigna de esta edición: "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia".

En una conferencia de prensa de la que participó C5N, María Rachid, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Marcha y presidenta de la Federación Argentina LGBT+, vinculó la confirmación con el acompañamiento social durante la organización de la convocatoria. "La fuerza colectiva de toda la sociedad fue la que nos hizo mantener la fecha de esta marcha", enfatizó.

Por su parte, Matías Muñoz, coordinador de Voluntaries de la Marcha y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, ratificó la invitación a participar de la movilización. "El 7 de noviembre nos volvemos a encontrar en las calles para celebrar nuestro orgullo", expresó.

Históricamente, la movilización partió de Plaza de Mayo y avanzó hasta Plaza de los Dos Congresos. Sin embargo, el operativo de seguridad previsto por la visita de León XIV obliga a revisar el esquema habitual, ya que el área de Plaza de Mayo será considerada una "zona estéril", con acceso restringido por razones de seguridad.

Los integrantes de la COMO realizaron una conferencia de prensa para compartir detalles de los avances, de cara al próximo 7 de noviembre.

La organización destacó que mantuvo dos reuniones con el Gobierno porteño y valoró el acuerdo alcanzado para sostener la fecha original. Sin embargo, el punto de partida todavía no está definido y la COMO continúa las conversaciones con los funcionarios de seguridad para encontrar una alternativa que contemple las condiciones necesarias para una movilización multitudinaria.

La definición del recorrido también condicionará la distribución de la feria de emprendimientos de la comunidad LGBTIQ+. Una parte de los puestos estará ubicada en el área del Congreso, mientras que la localización del resto se resolverá cuando quede establecido el trayecto completo.

La convocatoria para la Feria del Orgullo también refleja un crecimiento en las solicitudes de participación. Según el material difundido por la organización, las preinscripciones pasaron de 500 en 2025 a más de 700 en 2026. Finalmente, serán 450 los puestos habilitados. La COMO señaló que trabaja para profesionalizar el espacio y mejorar la experiencia tanto del público como de los emprendimientos de la comunidad LGBT+.

En materia de asistencia, la organización confirmó la presencia de 200 rescatistas para atender posibles inconvenientes durante la celebración. Además, estimó que alrededor de 2 millones de personas participarán de la convocatoria. También habrá influencers y creadores de contenido de la comunidad, que mostrarán las actividades y parte de los preparativos detrás de escena.

En años anteriores, el Congreso se iluminó con los colores de la Diversidad durante el cierre de la Marcha del Orgullo. Web

Los artistas confirmados para la 35ª Marcha del Orgullo

La programación musical incluirá a María Becerra, que participará de manera gratuita, y a La Joaqui y Martín Cirio, quienes también formarán parte de la jornada, confirmación exclusiva para C5N por parte de Jeremías Antelo, coordinador de Artística y Contenidos de la Marcha y secretario de Enlace Federal de la FALGBT+, y Fer Albornoz, coordinador de prensa de la COMO, quien aseguró que habrá más sorpresas.

La grilla también contará con Aimel Sali, Ambik y K4os en los escenarios, mientras que los DJs Alan Faboulus, Juana Ruda DJ y Fabián Jara estarán a cargo de musicalizar la celebración. Otro de los momentos destacados será el homenaje a Gilda que realizará Tita Print, a 30 años de la muerte de la cantante.

Además, se presentarán Missy Copper, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Blujaus, seleccionados mediante el concurso Tocá en la Marcha, que selecciona bandas y artistas independientes. Así, la jornada combinará las actuaciones de figuras consagradas con propuestas emergentes de la música.

La Marcha del Orgullo en Buenos Aires tendrá su 35ª edición el próximo 7 de noviembre. Web

Los reclamos que se llevarán a las calles durante la 35ª Marcha del Orgullo

Más allá de la programación artística, la COM) definió tres consignas destacadas para esta edición. Bajo la frase "Resistir es insistir", reclamará una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria. También convocará a declarar la emergencia en salud sexual frente al avance de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y expresará su rechazo al DNU de Javier Milei que vulnera los derechos de niñeces y adolescencias trans, no binaries e intersex.

El reclamo por una Ley Integral Trans apunta a ampliar las garantías y la protección de los derechos de las personas trans. En paralelo, la demanda por una ley antidiscriminatoria intenta fortalecer las herramientas contra la exclusión del colectivo.

En materia sanitaria, la consigna "Ante el vaciamiento en salud y el avance de las ITS, emergencia en salud sexual" está vinculada con un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que propone declarar una emergencia nacional por dos años, prorrogables. La iniciativa contempla medidas para sostener la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de infecciones como el VIH y otras ITS, además de garantizar insumos y fortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva.

La tercera demanda destacada se refiere al DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género e incluyó una prohibición para que las personas menores de 18 años accedan a las intervenciones y tratamientos contemplados en ese artículo.

Las consignas políticas convivirán con el color y la celebración de la jornada. Cada año, la COMO define la marcha como un espacio para visibilizar la diversidad, reivindicar los derechos conquistados y sostener nuevas demandas, mientras destaca la alegría como una forma de resistencia y convoca a toda la sociedad a participar de la movilización.