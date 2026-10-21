Quiso probar un auto eléctrico, perdió el control y se llevó puesta la vidriera de la concesionaria El conductor aceleró por accidente mientras probaba el vehículo en el interior del local. La marcha sin control rompió los vidrios del frente, impactó contra un puesto de café y se detuvo frente a un árbol. Por Agregar C5N en









Así terminó el auto luego de salirse de control.

Un hombre perdió el control de un automóvil eléctrico que probaba en el interior de una concesionaria, destrozó el frente vidriado del local y terminó su marcha en la vereda tras chocar contra un árbol. El hecho ocurrió en la calle Carlos Pellegrini al 100, a escasos metros del Obelisco, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

El cliente acudió al comercio porteño con la intención de conocer los modelos sustentables disponibles en el mercado. En ese contexto, el comprador solicitó subirse a una de las unidades exhibidas para comprobar sus características desde el puesto de conducción.

Según la reconstrucción del caso, el conductor pisó el acelerador de manera accidental. El vehículo cobró una gran velocidad en cuestión de segundos por la entrega de potencia inmediata, propia de los motores eléctricos.

Fue a probar un auto y chocó



Un hombre perdió el control de un coche eléctrico al que se había subido a probar en un local ubicado en el barrio porteño de San Nicolás, rompió la vidriera y avanzó hasta chocar contra un árbolhttps://t.co/VDnyb0T3sz https://t.co/K5UsZhc9SH pic.twitter.com/bCIv56HcaJ — minutouno (@minutounocom) October 21, 2026 El automóvil avanzó sin control hacia la fachada del establecimiento y rompió los cristales por completo. Luego, la unidad salió hacia la vereda, un sector público por donde transitan decenas de peatones a diario.

Un árbol frenó la trayectoria del automóvil Un ejemplar plantado en la acera funcionó como una barrera natural para el vehículo. Este obstáculo de madera evitó el avance del auto hacia la calzada por donde circula el tránsito vehicular de forma habitual y previno un accidente mayor.

En su recorrido por la vereda, la unidad también impactó de lleno contra una estructura metálica. Se trata de un antiguo puesto de diarios de chapa que sus dueños reconvirtieron en una cafetería al paso. Las cámaras de seguridad del negocio filmaron la secuencia completa del incidente. En las imágenes se observa a dos empleados del local con las manos en la cabeza ante la escena de total sorpresa y desconcierto.