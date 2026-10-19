Peligra el servicio nocturno de colectivos en el AMBA: cuáles son las 100 líneas que podrían verse afectadas

Las cámaras empresarias advirtieron que podrían recortar o suspender los servicios desde este lunes a partir de las 22 por la falta de aportes estatales. Denuncian que la tarifa actual no llega a cubrir los costos operativos.

Comienza la semana y sigue pendiendo sobre los pasajeros la advertencia de las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , que anunciaron que podrían recortar o incluso suspender el servicio de las líneas de jurisdicción nacional desde las 22 a partir de este lunes , en reclamo por la falta de subsidio estatal ya que denuncian que el valor actual del boleto no cubre los costos operativos del sector.

"La gravedad del escenario pone en riesgo la continuidad y regularidad de la prestación" , sentenciaron, y advirtieron que a partir de este lunes 19 de octubre podrían comenzar a recortar las frecuencias nocturnas de manera escalonada.

En un comunicado conjunto, las cuatro cámaras del transporte público — CEAP (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros), CETUBA ( Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires), CTPBA (Cámara del Transporte de la provincia de Buenos Aires) y CEUTUPBA (Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires)— advirtieron sobre la grave situación financiera.

"Si no se obtienen respuestas urgentes, las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema", alertaron.

Agregaron: "Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público (....) por ello advertimos con anticipación sobre la gravedad del escenario y la necesidad de soluciones inmediatas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo", advirtieron los empresarios.

AMBA: las claves del conflicto con las empresas de colectivos

Entre las claves del conflicto, las empresas de transporte público detallaron el "desfase" en la tarifa. Desde mayo, el boleto mínimo para las líneas nacionales se mantiene congelado en $742,81. Según las empresas, la tarifa real sin subsidios debería ubicarse en $2.494,13, lo que representa un desajuste de $1.751,32 (un 70,2% de diferencia).

Las entidades denuncian un ajuste financiero de $40.000 millones en los ingresos proyectados entre junio y octubre y apuntan a los cálculos oficiales que sobreestimaron la recaudación esperada. En este sentido, reclaman una corrección urgente de los costos reconocidos para la adquisición de unidades, insumos básicos y el funcionamiento diario del sistema.

Qué líneas de colectivos del AMBA podrían verse afectadas por el recorte

Ante el reclamo del sector del transporte público por la grave crisis financiera en los colectivos, las líneas nacionales afectadas por el recorte del servicio serían en total 104. En detalle, son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.