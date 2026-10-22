23 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados por los abusos en Independiente

El ex relacionista público falleció en su departamento de Palermo, donde cumplía prisión domiciliaria. Había recibido una pena de 10 años por la explotación sexual de futbolistas juveniles y gozaba de salidas laborales para atender un maxikiosco.

Por
Leonardo Cohen Arazi.

Leonardo Cohen Arazi.

El ex relacionista público Leonardo Cohen Arazi falleció este miércoles por la noche en su departamento de Palermo, donde cumplía diez años de prisión domiciliaria por abusos sexuales en el club Independiente.

La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.
Te puede interesar:

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

El exrepresentante pactó su pena en marzo mediante un juicio abreviado por los siete hechos que se le imputaban. Siete meses después del fallo, la Justicia le otorgó la modalidad domiciliaria con permisos para atender un maxikiosco.

La causa judicial inició en 2018 tras la denuncia del club de Avellaneda sobre la captación y corrupción de chicos alojados en la pensión. La investigación derivó en la condena de seis personas por la prostitución de menores.

El tribunal comprobó agresiones a 15 futbolistas juveniles a cambio de dinero, ropa deportiva y celulares. Además de Cohen Arazi, el juez condenó al exárbitro Martín Bustos a doce años de cárcel y a otros cuatro implicados.

Cohen Arazi, un RRPP vinculado a la farándula y la noche porteña

El acusado trabajaba como relacionista público en los boliches más conocidos de la noche porteña. Su actividad lo posicionó en contacto directo con figuras destacadas del espectáculo local.

En su trayectoria laboral, el imputado ejerció como representante del fallecido empresario Ricardo Fort. Este rol le otorgó visibilidad pública antes del estallido del escándalo judicial en la institución deportiva.

La irrupción del caso puso la mirada sobre el ambiente artístico tras una denuncia pública de Natacha Jaitt. La mediática señaló la existencia de redes de explotación, aunque sus acusaciones no prosperaron en los tribunales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

play

Motín en comisaría porteña: internos liberaron al policía tras horas de tensión

ChristaPike sobrevivió a dos inyecciones letales tras ser condenada a pena de muerte.

La recuperación de Christa Pike: volvió a caminar tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Nanci Godoy, la maestra desaparecida en Corrientes.

Caso Nanci Godoy: detuvieron al capataz de la estancia El Kurupí por presunto femicidio

Godoy fue vista por última vez el martes 6 de octubre en la localidad de Esquina. 

Corrientes: hallaron pertenencias de la docente desaparecida en la casa de una de las detenidas

El lugar donde se realizó el allanamiento por trata de personas en el barrio Tunuyán.

Mendoza: rescataron a ocho mujeres con discapacidad que eran víctimas de explotación sexual

Rating Cero

La influencia de Charly en los jóvenes músicos.
play

El ADN de Say No More: la nueva generación de artistas celebra la música de Charly García

Los sitios icónicos de Charly en la Ciudad.
play

Charly 75: el mapa para recorrer los rincones de Buenos Aires donde se construyó su leyenda

Julieta Prandi estuvo en Brasil junto a un amigo, tras la abrupta separación con Emanuel Ortega. 

Julieta Prandi reveló un nuevo dato sobre su separación de Emanuel Ortega: "Me terminé enterando que..."

La inesperada revelación de Momi Giardina.

Momi Giardina sorprendió al hablar de separación: el dramático relato que desconcertó a sus compañeros

La mamá de Elina Fernandez habló y destapó un escándalo.

La mamá de Elina Costantini rompió el silencio y destapó el drama que vive con su nieta: "Hace meses que no la veo"

Sabrina Rojas se desligó de los rumores de acercamiento a Franco Mastantuono. 

Sabrina Rojas habló sobre los rumores que la vinculan a Mastantuono: "Un poco de verdad y..."

últimas noticias

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate antes del balotaje

Hace 39 minutos
El presidente español cuestionó a su par argentino.

La crítica de Pedro Sánchez sobre la visita de Milei a España: "Vino a dar lecciones"

Hace 44 minutos
¿A cuánto cotiza el dólar?

Tras la quinta suba al hilo, el dólar cierra la semana en $1.550

Hace 59 minutos
¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras?

Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Hace 1 hora
La humedad y la inestabilidad se mantiene en Buenos Aires. 

Las tormentas y la humedad no dan tregua en Buenos Aires: no se van los chaparrones y aumenta la temperatura

Hace 1 hora