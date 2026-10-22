Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados por los abusos en Independiente El ex relacionista público falleció en su departamento de Palermo, donde cumplía prisión domiciliaria. Había recibido una pena de 10 años por la explotación sexual de futbolistas juveniles y gozaba de salidas laborales para atender un maxikiosco. Por Agregar C5N en









Leonardo Cohen Arazi.

El ex relacionista público Leonardo Cohen Arazi falleció este miércoles por la noche en su departamento de Palermo, donde cumplía diez años de prisión domiciliaria por abusos sexuales en el club Independiente.

El exrepresentante pactó su pena en marzo mediante un juicio abreviado por los siete hechos que se le imputaban. Siete meses después del fallo, la Justicia le otorgó la modalidad domiciliaria con permisos para atender un maxikiosco.

La causa judicial inició en 2018 tras la denuncia del club de Avellaneda sobre la captación y corrupción de chicos alojados en la pensión. La investigación derivó en la condena de seis personas por la prostitución de menores.

El tribunal comprobó agresiones a 15 futbolistas juveniles a cambio de dinero, ropa deportiva y celulares. Además de Cohen Arazi, el juez condenó al exárbitro Martín Bustos a doce años de cárcel y a otros cuatro implicados.

Cohen Arazi, un RRPP vinculado a la farándula y la noche porteña El acusado trabajaba como relacionista público en los boliches más conocidos de la noche porteña. Su actividad lo posicionó en contacto directo con figuras destacadas del espectáculo local.

En su trayectoria laboral, el imputado ejerció como representante del fallecido empresario Ricardo Fort. Este rol le otorgó visibilidad pública antes del estallido del escándalo judicial en la institución deportiva. La irrupción del caso puso la mirada sobre el ambiente artístico tras una denuncia pública de Natacha Jaitt. La mediática señaló la existencia de redes de explotación, aunque sus acusaciones no prosperaron en los tribunales.