Con María Becerra confirmada, se conocieron los artistas que participarán de la Marcha del Orgullo en Plaza de Mayo La cantante pop será una de las figuras de la 35ª Marcha del Orgullo, que se realizará el sábado 7 de noviembre. La jornada comenzará a las 10 con una feria y shows musicales, mientras que la movilización partirá desde Plaza de Mayo a las 16. Por Agregar C5N en









La jornada comenzará a las 10 con una feria y shows musicales, mientras que la movilización partirá desde Plaza de Mayo a las 16.

María Becerra es una de las artistas confirmadas para la 35ª Marcha del Orgullo en Buenos Aires, que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre de 2026 en Plaza de Mayo. La jornada incluirá presentaciones musicales, una feria y la participación de artistas independientes seleccionados a través de una convocatoria organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Argentina.

La programación comenzará pasadas las 10 con la feria y los shows en vivo. En tanto, la movilización está prevista para las 16, en un punto de partida que aún no está definido, y concluirá en la Plaza de los dos Congreso .

Además de María Becerra, entre los artistas confirmados se encuentran Aimel Sali, Ambik y K4os. La propuesta también contará con la participación de los DJs Alan Faboulus, Juana Ruda DJ y Fabián Jara, que estarán a cargo de musicalizar la jornada.

Uno de los momentos especiales será el reconocimiento a Tita Print, quien realizará un homenaje a Gilda, a 30 años de la muerte de la cantante.

La Marcha del Orgullo en Buenos Aires ser realiza desde 1992. Agencia NA - Mariano Sánchez Los ganadores del concurso para artistas independientes La programación también incluirá a Missy Copper, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Blujaus, ganadores del concurso Tocá en la Marcha. La iniciativa es organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Argentina y tiene como objetivo seleccionar bandas y artistas independientes para que se presenten en vivo durante la movilización.