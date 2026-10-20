Con María Becerra confirmada, se conocieron los artistas que participarán de la Marcha del Orgullo en Plaza de Mayo

María Becerra es una de las artistas confirmadas para la 35ª Marcha del Orgullo en Buenos Aires, que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre de 2026 en Plaza de Mayo. La jornada incluirá presentaciones musicales, una feria y la participación de artistas independientes seleccionados a través de una convocatoria organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Argentina.
La programación comenzará pasadas las 10 con la feria y los shows en vivo. En tanto, la movilización está prevista para las 16, en un punto de partida que aún no está definido, y concluirá en la Plaza de los dos Congreso .
Además de María Becerra, entre los artistas confirmados se encuentran Aimel Sali, Ambik y K4os. La propuesta también contará con la participación de los DJs Alan Faboulus, Juana Ruda DJ y Fabián Jara, que estarán a cargo de musicalizar la jornada.
Uno de los momentos especiales será el reconocimiento a Tita Print, quien realizará un homenaje a Gilda, a 30 años de la muerte de la cantante.
La Marcha del Orgullo en Buenos Aires ser realiza desde 1992.
Agencia NA - Mariano Sánchez
Los ganadores del concurso para artistas independientes
La programación también incluirá a Missy Copper, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Blujaus, ganadores del concurso Tocá en la Marcha. La iniciativa es organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Argentina y tiene como objetivo seleccionar bandas y artistas independientes para que se presenten en vivo durante la movilización.
De esta manera, la 35ª Marcha del Orgullo combinará música en vivo, una feria y una convocatoria artística que reunirá a figuras reconocidas y nuevas propuestas de la escena musical.